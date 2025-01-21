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Спикер Заксобрания Карелии вернулся после прохождения службы в зоне СВО
Спикер Заксобрания Карелии вернулся после прохождения службы в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2025
Спикер Заксобрания Карелии вернулся после прохождения службы в зоне СВО
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович вернулся со специальной военной операции, где служил врачом в военно-полевом госпитале на... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:13:00+03:00
2025-01-21T15:13:00+03:00
2025-01-21T15:13:00+03:00
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика карелия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович вернулся со специальной военной операции, где служил врачом в военно-полевом госпитале на территории ЛНР, сообщается в официальной группе регионального парламенте в социальной сети "ВКонтакте". В четверг, 23 января, спикер парламента проведет очередное заседание Законодательного собрания республики. В проекте повестки – более 10 вопросов, говорится в сообщении. "Несколько дней назад я вернулся из зоны проведения специальной военной операции. У меня завершился добровольческий контракт с министерством обороны РФ. Полгода для меня пролетели очень быстро. Сейчас изучаю массив уже принятых законов, внесенные инициативы, готовлюсь к очередному заседанию", – приводятся в сообщении слова Шандаловича.
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луганская народная республика
республика карелия
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луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), республика карелия
Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Карелия
Спикер Заксобрания Карелии вернулся после прохождения службы в зоне СВО
Председатель Заксобрания Карелии вернулся из зоны СВО, где служил военным врачом