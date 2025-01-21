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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.01.2025

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, склад боеприпасов и станцию РЭБ, сообщили в РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:13:00+03:00

2025-01-21T12:13:00+03:00

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специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

дружковка

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, склад боеприпасов и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

дружковка

янтарный

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константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, дружковка, янтарный, безопасность