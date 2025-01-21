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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 21.01.2025
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, склад боеприпасов и станцию РЭБ, сообщили в РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:13:00+03:00
2025-01-21T12:13:00+03:00
2025-01-21T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих, склад боеприпасов и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Дружковка, Ижевка, Предтечино, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, дружковка, янтарный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Дружковка, Янтарный, Безопасность
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Минобороны: ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действий "Юга"