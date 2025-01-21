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Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов - РИА Новости, 21.01.2025
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https://ria.ru/20250121/svo-1994742843.html
Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов
Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов - РИА Новости, 21.01.2025
Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов
Сапёрное подразделение группировки ВС РФ "Днепр" выполняет задачи по разминированию с помощью дронов, в том числе гражданских объектов, мирное население с... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:25:00+03:00
2025-01-21T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 21 янв — РИА Новости. Сапёрное подразделение группировки ВС РФ "Днепр" выполняет задачи по разминированию с помощью дронов, в том числе гражданских объектов, мирное население с пониманием относится к эвакуации при проведении таких работ и благодарит военных, рассказал РИА Новости в День инженерных войск командир роты разминирования с позывным "Челяба". День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Задача инженерного обеспечения... это разминирование местности и объектов... Моя работа – обеспечить проход своих подразделений и также обеспечить мирную жизнь нашего населения", — сказал "Челяба". По его словам, ВСУ используют различные снаряды и способы их маскировки при минировании гражданских объектов. Иногда требуется эвакуация людей, и мирные жители относятся к этому с пониманием, благодарят российских военнослужащих после разминирования. "Под осколочный (боеприпас - ред.), к примеру, мы гражданское население выведем подальше, а другой просто подорвем и все. Гражданское население нас всегда благодарит за такую работу, потому что все понимают, что это угроза их жизни в том числе. Поэтому максимально с пониманием относятся даже к тому, если вдруг при разминировании там где-то стеклышко лопнуло. Благодарность всегда получаем", — рассказал командир отделения с позывным "Палыч". Использование БПЛА позволяет подразделению выполнять задачи удаленно и минимизировать потери среди личного состава. По словам "Челябы", сейчас есть возможность работать на расстоянии порядка десяти километров. "Самое главное преимущество использования FPV-дронов — это мы сохраняем жизнь и здоровье наших ребят. Каждый дрон — это сохраненные жизни наших солдат. Стоимость машины, она не сопоставима с жизнью человека", — добавил "Палыч". Сапёры передали поздравление с Днём инженерных войск сослуживцам. "Поздравляем сослуживцев и всех причастных с Днём инженерных войск. Сегодня мы празднуем этот праздник на позициях. Желаем всем здоровья. Самое главное - следующий праздник встретить дома и обязательно с победой", — сказали военнослужащие.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729360.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов

Саперы "Днепра" рассказали о задачах по разминированию гражданских объектов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСапер во время обезвреживания
Сапер во время обезвреживания - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сапер во время обезвреживания. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 21 янв — РИА Новости. Сапёрное подразделение группировки ВС РФ "Днепр" выполняет задачи по разминированию с помощью дронов, в том числе гражданских объектов, мирное население с пониманием относится к эвакуации при проведении таких работ и благодарит военных, рассказал РИА Новости в День инженерных войск командир роты разминирования с позывным "Челяба".
День инженерных войск отмечается в России 21 января.
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Вчера, 05:23
"Задача инженерного обеспечения... это разминирование местности и объектов... Моя работа – обеспечить проход своих подразделений и также обеспечить мирную жизнь нашего населения", — сказал "Челяба".
По его словам, ВСУ используют различные снаряды и способы их маскировки при минировании гражданских объектов. Иногда требуется эвакуация людей, и мирные жители относятся к этому с пониманием, благодарят российских военнослужащих после разминирования.
"Под осколочный (боеприпас - ред.), к примеру, мы гражданское население выведем подальше, а другой просто подорвем и все. Гражданское население нас всегда благодарит за такую работу, потому что все понимают, что это угроза их жизни в том числе. Поэтому максимально с пониманием относятся даже к тому, если вдруг при разминировании там где-то стеклышко лопнуло. Благодарность всегда получаем", — рассказал командир отделения с позывным "Палыч".
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Вчера, 07:03
Использование БПЛА позволяет подразделению выполнять задачи удаленно и минимизировать потери среди личного состава. По словам "Челябы", сейчас есть возможность работать на расстоянии порядка десяти километров.
"Самое главное преимущество использования FPV-дронов — это мы сохраняем жизнь и здоровье наших ребят. Каждый дрон — это сохраненные жизни наших солдат. Стоимость машины, она не сопоставима с жизнью человека", — добавил "Палыч".
Сапёры передали поздравление с Днём инженерных войск сослуживцам.
"Поздравляем сослуживцев и всех причастных с Днём инженерных войск. Сегодня мы празднуем этот праздник на позициях. Желаем всем здоровья. Самое главное - следующий праздник встретить дома и обязательно с победой", — сказали военнослужащие.
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