https://ria.ru/20250121/svo-1994742843.html

Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов

Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов - РИА Новости, 21.01.2025

Саперы "Днепра" рассказали о разминировании гражданских объектов

Сапёрное подразделение группировки ВС РФ "Днепр" выполняет задачи по разминированию с помощью дронов, в том числе гражданских объектов, мирное население с... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:25:00+03:00

2025-01-21T09:25:00+03:00

2025-01-21T09:25:00+03:00

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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 21 янв — РИА Новости. Сапёрное подразделение группировки ВС РФ "Днепр" выполняет задачи по разминированию с помощью дронов, в том числе гражданских объектов, мирное население с пониманием относится к эвакуации при проведении таких работ и благодарит военных, рассказал РИА Новости в День инженерных войск командир роты разминирования с позывным "Челяба". День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Задача инженерного обеспечения... это разминирование местности и объектов... Моя работа – обеспечить проход своих подразделений и также обеспечить мирную жизнь нашего населения", — сказал "Челяба". По его словам, ВСУ используют различные снаряды и способы их маскировки при минировании гражданских объектов. Иногда требуется эвакуация людей, и мирные жители относятся к этому с пониманием, благодарят российских военнослужащих после разминирования. "Под осколочный (боеприпас - ред.), к примеру, мы гражданское население выведем подальше, а другой просто подорвем и все. Гражданское население нас всегда благодарит за такую работу, потому что все понимают, что это угроза их жизни в том числе. Поэтому максимально с пониманием относятся даже к тому, если вдруг при разминировании там где-то стеклышко лопнуло. Благодарность всегда получаем", — рассказал командир отделения с позывным "Палыч". Использование БПЛА позволяет подразделению выполнять задачи удаленно и минимизировать потери среди личного состава. По словам "Челябы", сейчас есть возможность работать на расстоянии порядка десяти километров. "Самое главное преимущество использования FPV-дронов — это мы сохраняем жизнь и здоровье наших ребят. Каждый дрон — это сохраненные жизни наших солдат. Стоимость машины, она не сопоставима с жизнью человека", — добавил "Палыч". Сапёры передали поздравление с Днём инженерных войск сослуживцам. "Поздравляем сослуживцев и всех причастных с Днём инженерных войск. Сегодня мы празднуем этот праздник на позициях. Желаем всем здоровья. Самое главное - следующий праздник встретить дома и обязательно с победой", — сказали военнослужащие.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729360.html

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994733857.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность