https://ria.ru/20250121/sviridov-1994893310.html

Захарова рассказала, каким запомнила журналиста РИА Новости Свиридова

Захарова рассказала, каким запомнила журналиста РИА Новости Свиридова - РИА Новости, 22.01.2025

Захарова рассказала, каким запомнила журналиста РИА Новости Свиридова

Светлейший, фантастически доброжелательный человек, искренне любящий свое дело - таким запомнился официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой журналист... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-21T22:05:00+03:00

2025-01-21T22:05:00+03:00

2025-01-22T00:50:00+03:00

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

леонид свиридов

риа новости

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Светлейший, фантастически доброжелательный человек, искренне любящий свое дело - таким запомнился официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов. Многие годы работавший в странах Восточной Европы Свиридов скоропостижно скончался в Москве на 60-м году жизни. Причину смерти устанавливают врачи. Вспоминая по просьбе РИА Новости Леонида, Захарова рассказала, что "не могу произносить слово был, потому что буквально, на днях министерство иностранных дел вручало диплом Леониду в ряду номинированных журналистов в рамках мероприятий Союза журналистов". "Меня тогда поразило, как долго Леонид благодарил: обычно обходятся с двумя-тремя фразами, жмут руку, забирают диплом и идут к накрытым столам праздновать, отмечать свой успех. А Леонид говорил очень долго. Он говорил, благодарил, говорил очень теплые слова, в том числе, в адрес МИД", - поделилась она. "Я видела, как у многих это даже вызвало недоумение: теперь я понимаю, что это была, видимо, судьба, потому что это было последнее публичное выступление", - отметила Захарова. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что Леонид Свиридов "был высочайшим профессионалом, о чем собственно говоря, мы и говорили, вручая ему этот диплом". "Он был уникальным, лучезарным человеком, по крайней мере, я не видела от него ничего, кроме любви к окружающему миру, к людям, к своим коллегам, в самом широком смысле, к жизни", - добавила она. "Я всегда видела от него только поддержку журналистов, коллег, тех, кто с ним работал и тех, кто просто нуждались в каком-то содействии", - поделилась Захарова. "Он искренне знал и любил дело, которым он занимался. Он рассматривал это как часть своей жизни", - добавила она. Мария Захарова рассказала, что познакомилась со Свиридовым "при очень драматических событиях его жизни, когда, это было, примерно, в 2014 году, его буквально выдворили с территории Польши". "Причем не одномоментно, а сначала развязав против него настоящую травлю только за то, что он поддержал своего коллегу, погибшего на Украине, и устроил в Польше выставку памяти Андрея Стенина. Он представил фотографа своего агентства, представил публике в Польше", - объяснила она. "Только за это польские власти начали его преследовать, ему мстить и просто над ним измываться. Они измывались над ним, это я говорю, зная детали, понимая, что наносят ему очень болезненный удар, потому что он искренне выступал за нормальные российско-польские отношения", - добавила Захарова. "Леонид боролся и надо отдать ему должное, он был одним из немногих, кто решил пройти всю процедуру, какой бы она унизительной не была, до самого конца. Он обращался даже в международные правовые структуры, чтобы отстоять свое честное имя", - сказала она. "Это был для меня один из ярчайших примеров того, как человек во имя правды, истины, благородства, коллег, страны готов шаг за шагом от отстаивать честь и свою и того дела, структуры, где он работает", - призналась Захарова. По ее словам, "последние его годы в России были наполнены выдающимися результатами". "Это был, это слово дается мне с трудом, светлейший, светящийся изнутри человек. Фантастически доброжелательный, всегда дарящий внутренне тепло… и такая же ему светлая память", - заключила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, леонид свиридов, риа новости, sputnik