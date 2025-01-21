Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов
Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер на 60-м году жизни
© Фото : соцсети журналистаЖурналист Леонид Свиридов
© Фото : соцсети журналиста
Журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер в Москве на 60-м году жизни.
Причину смерти устанавливают врачи.
С 1992 года Свиридов работал в ВГТРК, был собственным корреспондентом в Белоруссии и завкорпунктом в Праге — региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия).
С 2001 года начал работать в РИА Новости, был собкором в Чехии и Словакии, а с 2003-го — в Польше. Власти последней на фоне активной журналистской деятельности Свиридова аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили вида на жительство и выслали из республики без решения суда в декабре 2015 года. Все материалы дела были засекречены, несмотря на многочисленные требования защиты.
В медиагруппе "Россия сегодня" Свиридов продолжил заниматься польской тематикой в качестве обозревателя агентства Sputnik.
Журналист был высоким профессионалом, подготовил немало талантливых материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы. Отличался глубоким знанием истории региона.
Медиагруппа "Россия сегодня" скорбит в связи с уходом из жизни коллеги и выражает соболезнования его родным, близким и многочисленным друзьям в России и за рубежом.
© AP Photo / Alik KepliczЖурналист Леонид Свиридов
© AP Photo / Alik Keplicz
Журналист Леонид Свиридов. Архивное фото