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Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов

Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов - РИА Новости, 22.01.2025

Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов

Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер в Москве на 60-м году жизни. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-21T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер в Москве на 60-м году жизни.Причину смерти устанавливают врачи.С 1992 года Свиридов работал в ВГТРК, был собственным корреспондентом в Белоруссии и завкорпунктом в Праге — региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия). С 2001 года начал работать в РИА Новости, был собкором в Чехии и Словакии, а с 2003-го — в Польше. Власти последней на фоне активной журналистской деятельности Свиридова аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили вида на жительство и выслали из республики без решения суда в декабре 2015 года. Все материалы дела были засекречены, несмотря на многочисленные требования защиты.В медиагруппе "Россия сегодня" Свиридов продолжил заниматься польской тематикой в качестве обозревателя агентства Sputnik.Журналист был высоким профессионалом, подготовил немало талантливых материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы. Отличался глубоким знанием истории региона.Медиагруппа "Россия сегодня" скорбит в связи с уходом из жизни коллеги и выражает соболезнования его родным, близким и многочисленным друзьям в России и за рубежом.

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2025

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леонид свиридов, риа новости, sputnik, россия, польша, словакия, чехия