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Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов - РИА Новости, 22.01.2025
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20:32 21.01.2025 (обновлено: 00:49 22.01.2025)
https://ria.ru/20250121/sviridov-1994887061.html
Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов
Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов - РИА Новости, 22.01.2025
Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов
Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер в Москве на 60-м году жизни. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-21T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер в Москве на 60-м году жизни.Причину смерти устанавливают врачи.С 1992 года Свиридов работал в ВГТРК, был собственным корреспондентом в Белоруссии и завкорпунктом в Праге — региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия). С 2001 года начал работать в РИА Новости, был собкором в Чехии и Словакии, а с 2003-го — в Польше. Власти последней на фоне активной журналистской деятельности Свиридова аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили вида на жительство и выслали из республики без решения суда в декабре 2015 года. Все материалы дела были засекречены, несмотря на многочисленные требования защиты.В медиагруппе "Россия сегодня" Свиридов продолжил заниматься польской тематикой в качестве обозревателя агентства Sputnik.Журналист был высоким профессионалом, подготовил немало талантливых материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы. Отличался глубоким знанием истории региона.Медиагруппа "Россия сегодня" скорбит в связи с уходом из жизни коллеги и выражает соболезнования его родным, близким и многочисленным друзьям в России и за рубежом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид свиридов, риа новости, sputnik, россия, польша, словакия, чехия
Леонид Свиридов, РИА Новости, Sputnik, Россия, Польша, Словакия, Чехия
Умер журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов

Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер на 60-м году жизни

© Фото : соцсети журналистаЖурналист Леонид Свиридов
Журналист Леонид Свиридов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : соцсети журналиста
Журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik и РИА Новости Леонид Свиридов умер в Москве на 60-м году жизни.
Причину смерти устанавливают врачи.
С 1992 года Свиридов работал в ВГТРК, был собственным корреспондентом в Белоруссии и завкорпунктом в Праге — региональном бюро в странах Центральной и Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Словакия, Болгария, Македония, Югославия, Хорватия).
С 2001 года начал работать в РИА Новости, был собкором в Чехии и Словакии, а с 2003-го — в Польше. Власти последней на фоне активной журналистской деятельности Свиридова аннулировали его аккредитацию без объяснения причин, лишили вида на жительство и выслали из республики без решения суда в декабре 2015 года. Все материалы дела были засекречены, несмотря на многочисленные требования защиты.
В медиагруппе "Россия сегодня" Свиридов продолжил заниматься польской тематикой в качестве обозревателя агентства Sputnik.
Журналист был высоким профессионалом, подготовил немало талантливых материалов и эксклюзивных интервью с лидерами стран Восточной Европы. Отличался глубоким знанием истории региона.
Медиагруппа "Россия сегодня" скорбит в связи с уходом из жизни коллеги и выражает соболезнования его родным, близким и многочисленным друзьям в России и за рубежом.
© AP Photo / Alik KepliczЖурналист Леонид Свиридов
Журналист Леонид Свиридов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
 
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