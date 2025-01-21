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В Калининграде проводят проверку после видео с табуном лошадей - РИА Новости, 21.01.2025
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13:32 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/svetlogorsk-1994790078.html
В Калининграде проводят проверку после видео с табуном лошадей
В Калининграде проводят проверку после видео с табуном лошадей - РИА Новости, 21.01.2025
В Калининграде проводят проверку после видео с табуном лошадей
Полицейские проводят проверку после видео и сообщений в интернете о том, что в курортном городе Светлогорске под Калининградом по дороге гулял неуправляемый... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:32:00+03:00
2025-01-21T13:32:00+03:00
происшествия
светлогорск
калининград
зеленоградский район
владимир бондаренко (политик)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 21 янв — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после видео и сообщений в интернете о том, что в курортном городе Светлогорске под Калининградом по дороге гулял неуправляемый табун лошадей, сообщила пресс-служба регионального УМВД. "В ходе мониторинга СМИ и сети интернет полицейскими была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как неуправляемый табун лошадей скачет по улицам курортного города… По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Сотрудники МО МВД России "Светлогорский" установили личность владелицы данных животных. Выяснилось, что она сама узнала о том, что ее лошади ночью пронеслись по городу, из социальных сетей. Со слов женщины, кобылы и жеребцы вечером находились привязанные на частной территории в поселке Сальское Зеленоградского района. После ночной прогулки они вернулись домой. Кто отпустил их на волю, она пояснить не смогла. Видео, как табун лошадей скачет по городу, опубликовал Telegram-канал администрации Светлогорского городского округа. Глава администрации Владимир Бондаренко написал, что "конный туризм всё больше набирает популярность", но обещал, что владельцев найдут и проведут беседу.
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светлогорск
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Табун лошадей в Светлогорске
Табун лошадей в Светлогорске
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происшествия, светлогорск, калининград, зеленоградский район, владимир бондаренко (политик), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Светлогорск, Калининград, Зеленоградский район, Владимир Бондаренко (политик), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калининграде проводят проверку после видео с табуном лошадей

В Светлогорске проводят проверку после видео с неуправляемым табуном лошадей

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КАЛИНИНГРАД, 21 янв — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после видео и сообщений в интернете о том, что в курортном городе Светлогорске под Калининградом по дороге гулял неуправляемый табун лошадей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
"В ходе мониторинга СМИ и сети интернет полицейскими была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как неуправляемый табун лошадей скачет по улицам курортного города… По данному факту полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Сотрудники МО МВД России "Светлогорский" установили личность владелицы данных животных. Выяснилось, что она сама узнала о том, что ее лошади ночью пронеслись по городу, из социальных сетей. Со слов женщины, кобылы и жеребцы вечером находились привязанные на частной территории в поселке Сальское Зеленоградского района. После ночной прогулки они вернулись домой. Кто отпустил их на волю, она пояснить не смогла.
Видео, как табун лошадей скачет по городу, опубликовал Telegram-канал администрации Светлогорского городского округа. Глава администрации Владимир Бондаренко написал, что "конный туризм всё больше набирает популярность", но обещал, что владельцев найдут и проведут беседу.
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ПроисшествияСветлогорскКалининградЗеленоградский районВладимир Бондаренко (политик)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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