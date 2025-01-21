https://ria.ru/20250121/ssha-1994896273.html

В США начали отлов нелегальных мигрантов

В США начали отлов нелегальных мигрантов - РИА Новости, 21.01.2025

В США начали отлов нелегальных мигрантов

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов, находящихся на американской территории, с целью их... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T23:35:00+03:00

2025-01-21T23:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов, находящихся на американской территории, с целью их последующей депортации, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман. "Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала. Так что офицеры ICE вернулись к своей работе", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. При этом Хоман отказался называть действия ICE "рейдами", отметив, что речь идет о целенаправленных правоохранительных операциях. По его словам, сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов с уголовными судимостями и тех, кто представляет угрозу общественной безопасности. "Это происходит по всей стране. Я не собираюсь сообщать вам конкретные места ради безопасности офицеров, но ICE вернулась к работе с сегодняшнего дня, чего они не могли делать годами", - добавил он. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994535380.html

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в мире, сша, дональд трамп