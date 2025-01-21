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В США начали отлов нелегальных мигрантов - РИА Новости, 21.01.2025
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23:35 21.01.2025 (обновлено: 23:36 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ssha-1994896273.html
В США начали отлов нелегальных мигрантов
В США начали отлов нелегальных мигрантов - РИА Новости, 21.01.2025
В США начали отлов нелегальных мигрантов
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов, находящихся на американской территории, с целью их... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T23:35:00+03:00
2025-01-21T23:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов, находящихся на американской территории, с целью их последующей депортации, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман. "Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала. Так что офицеры ICE вернулись к своей работе", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. При этом Хоман отказался называть действия ICE "рейдами", отметив, что речь идет о целенаправленных правоохранительных операциях. По его словам, сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов с уголовными судимостями и тех, кто представляет угрозу общественной безопасности. "Это происходит по всей стране. Я не собираюсь сообщать вам конкретные места ради безопасности офицеров, но ICE вернулась к работе с сегодняшнего дня, чего они не могли делать годами", - добавил он. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994535380.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США начали отлов нелегальных мигрантов

Власти США начали отлов нелегальных мигрантов для последующей депортации

© AP Photo / LM OteroПосетители в офисе службы иммиграции и натурализации в Техасе, США
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / LM Otero
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в Техасе, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов, находящихся на американской территории, с целью их последующей депортации, заявил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман.
"Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала. Так что офицеры ICE вернулись к своей работе", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
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При этом Хоман отказался называть действия ICE "рейдами", отметив, что речь идет о целенаправленных правоохранительных операциях. По его словам, сотрудники службы точно знают, кого и где им нужно искать, а их действия хорошо спланированы и направлены на задержание нелегальных мигрантов с уголовными судимостями и тех, кто представляет угрозу общественной безопасности.
"Это происходит по всей стране. Я не собираюсь сообщать вам конкретные места ради безопасности офицеров, но ICE вернулась к работе с сегодняшнего дня, чего они не могли делать годами", - добавил он.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Трамп также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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