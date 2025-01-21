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Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря
Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря - РИА Новости, 21.01.2025
Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря
Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:45:00+03:00
2025-01-21T02:45:00+03:00
2025-01-21T03:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span."За" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно, следует из трансляции.Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, занявшим должность главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.Рубио ранее был кандидатом на пост вице-президента, но уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, китай, флорида, дональд трамп, нато
В мире, США, Марко Рубио, Китай, Флорида, Дональд Трамп, НАТО
Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря
Сенат большинством голосов одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США