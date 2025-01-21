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Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря - РИА Новости, 21.01.2025
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02:45 21.01.2025 (обновлено: 03:03 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/ssha-1994721268.html
Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря
Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря - РИА Новости, 21.01.2025
Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря
Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:45:00+03:00
2025-01-21T03:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span."За" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно, следует из трансляции.Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, занявшим должность главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.Рубио ранее был кандидатом на пост вице-президента, но уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html
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в мире, сша, марко рубио, китай, флорида, дональд трамп, нато
В мире, США, Марко Рубио, Китай, Флорида, Дональд Трамп, НАТО
Американский сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Сенат большинством голосов одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США

© AP Photo / Matt RourkeМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Cенат США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначений в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
"За" проголосовали 99 членов верхней палаты, против - ни одного. На заседании заявили, что его назначение подтверждено, о чем Трампу будет сообщено немедленно, следует из трансляции.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия
15 января, 22:32
Таким образом, 53-летний сенатор от Флориды стал первым латиноамериканцем, занявшим должность главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.
Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.
Рубио ранее был кандидатом на пост вице-президента, но уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Рубио рассказал о возможном смягчении санкций против России
15 января, 20:58
 
В миреСШАМарко РубиоКитайФлоридаДональд ТрампНАТО
 
 
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