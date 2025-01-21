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США перестанут нести финансовую обузу других, заявил спецпосланник Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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02:27 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ssha-1994720615.html
США перестанут нести финансовую обузу других, заявил спецпосланник Трампа
США перестанут нести финансовую обузу других, заявил спецпосланник Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
США перестанут нести финансовую обузу других, заявил спецпосланник Трампа
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Штаты не будут выписывать чеки тем, кто не хочет оплачивать собственный прогресс. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:27:00+03:00
2025-01-21T02:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Штаты не будут выписывать чеки тем, кто не хочет оплачивать собственный прогресс. "Хватит с нас нести финансовую обузу наций, которые не хотят финансировать собственный прогресс. День чистых чеков закончен", - заявил Уиткофф на инаугурационном параде в честь вступления Трампа в должность в вашингтонской Capital One Arena.
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в мире, сша, ближний восток
В мире, США, Ближний Восток
США перестанут нести финансовую обузу других, заявил спецпосланник Трампа

Уиткофф: США не будут выписывать чеки тем, кто не хочет оплачивать свой прогресс

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Штаты не будут выписывать чеки тем, кто не хочет оплачивать собственный прогресс.
"Хватит с нас нести финансовую обузу наций, которые не хотят финансировать собственный прогресс. День чистых чеков закончен", - заявил Уиткофф на инаугурационном параде в честь вступления Трампа в должность в вашингтонской Capital One Arena.
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