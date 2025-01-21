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Победа в последний момент: США эвакуируют Украину в Прибалтику - РИА Новости, 21.01.2025
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08:00 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/ssha-1994707406.html
Победа в последний момент: США эвакуируют Украину в Прибалтику
Победа в последний момент: США эвакуируют Украину в Прибалтику - РИА Новости, 21.01.2025
Победа в последний момент: США эвакуируют Украину в Прибалтику
Всему цивилизованному миру хорошо известно, кто является главной ударной силой НАТО и надежным щитом, спасающим беззащитную Европу от оголтелых орд русских... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:00:00+03:00
2025-01-21T08:00:00+03:00
в мире
сша
прибалтика
эстония
латвия
литва
государственный департамент сша
евросоюз
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Всему цивилизованному миру хорошо известно, кто является главной ударной силой НАТО и надежным щитом, спасающим беззащитную Европу от оголтелых орд русских варваров. Вы угадали: это Трибалтийские Вымираты, они же Эстония, Литва и Латвия, которые многолетней бесстрашной ходьбой на дрожащих задних лапках доказали свое право на общую урну в пантеоне главных борцов с Россией.Еще в 2022 году конгрессу США был представлен специальный доклад, посвященный особым отношениям Соединенных Штатов с прибалтийскими русоборами, где на высокие похвалы не пожалели бумаги и принтерных чернил: "Госдепартамент США считает Эстонию, Латвию и Литву сильными, эффективными и надежными союзниками, которые помогают продвигать безопасность, демократию и процветание в Европе и за ее пределами".Похлопывание по мохнатой спине и награждение "Балтийских тигров" картонными медалями происходит с завидной регулярностью: то Atlantic Council провозгласит их "лидирующей силой в европейской безопасности", то Foreign Policy Research Institute напомнит, кому Запад обязан просто всем: "Эстония, Латвия и Литва являются ключевым стратегическим регионом, отделяющим Запад от России. Изначально получатели коллективной помощи НАТО, сейчас Балтийские страны превратились в лидеров альянса"."Балтийские тигры", поверив в себя, попытались было переместиться во главу стола, чтобы догрызть свою кость там, но вдруг получили неожиданный и унизительный щелчок по носу, после которого кость полетела обратно под ноги гостям. Вчера появилась информация, что, уходя из Овального кабинета в нирвану, Джо Байден на секунду пришел в себя и раскрыл, в какой категории для американцев находятся прибалты, а именно — "второй сорт".Оказывается, на днях Госдеп США внес изменения в программу по распространению искусственного интеллекта (ИИ) и разделил мир на три зоны с различными режимами поставок сверхсекретных американских чипов для ИИ-вычислений. В блатную зону с неограниченным доступом к американским разработкам вошли: Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Франция, Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Испания, Швеция и Тайвань. В зону, куда чипы не могут поставляться в принципе, предсказуемо вошли Россия, Китай, Иран и Северная Корея. В остальных странах, включая Прибалтику, будут действовать серьезные ограничения.Прибалты, в мечтах уже давно освоившие мраморный гарем господина в роли любимых жен, были страшно оскорблены в лучших чувствах. Министр иностранных дел Эстонии назвал эти ограничения "абсолютно неприемлемыми", а его коллега из Латвии в ярости заявила, что "это решение рискует создать искусственные разделения на едином рынке ЕС". Спикер литовского парламента выразился более конкретно, дав понять, что дело не в чипах, а в принципе и уважении: "Это вызывает удивление. Мы демонстрировали такую теплую непосредственную дружбу, но &lt;…&gt; мы не оказались среди тех государств, которые имеют исключения как дружественные страны".Искреннее удивление подобных персонажей вызывает такое же искреннее удивление. Если отбросить все дружеские вечеринки, помпезные фотосессии, громкие заявления и титулы, совершенно очевидно, что Соединенным Штатам и раньше, и сейчас совершенно по барабану, что происходит с этими странами. Главная и единственная тема "равноправного партнерства" США и прибалтов — исключительно ускоренное превращение их территории в военно-логистический плацдарм НАТО, где местная экономика и население просто мешают и отвлекают.Совершенно неважно, что темпы депопуляции бьют рекорды; неважно, что экономика и промышленность загибаются на глазах; неважно, что ВВП стабильно находится в минусе, а рост потребительских цен и цен на энергию — в двойном и тройном плюсе.А важно то, что главной движущей силой элит и значительной части населения этих стран является клиническая русофобия, которая создает все предпосылки для того, чтобы роль Украины в горячем противостоянии Запада с Россией после ее неизбежного поражения перешла к Эстонии, Латвии и Литве.Наши противники, которые готовили Украину к конфликту с Россией еще задолго до начала СВО, были верны себе и на случай неудачи параллельно готовили план Б. Сейчас всплывает информация, что активное перевооружение Прибалтики началось еще в 2004 году и с тех пор все инвестиции западных "партнеров" шли не в гражданский сектор, а на подготовку к войне. В регионе ускоренным образом модернизируются существующие объекты и строится новая военная инфраструктура, создается единый контур ПРО и ПВО, накапливаются вооружения, разворачиваются центры передового опыта НАТО, а также на постоянной основе проводятся разнообразные учения. Учения альянса в Прибалтике происходят фактически на ротационной основе: заканчивается одно — и начинается другое, а главной целью тренировок является отработка сценария прямого конфликта с Россией (пример — свежие учения "Стойкий защитник — 24", где отрабатывалась оперативная переброска войск из Западной Европы в Польшу и Прибалтику).Заморозка конфликта на Украине нужна американцам лишь для того, чтобы дать время для достройки военной инфраструктуры в Прибалтике и Скандинавии, и устроить "Украину 2.0" планируется именно там.Пикантность заключается в том, что Соединенные Штаты уже заранее обрекли своих лучших друзей на разгром и гибель, как они это уже сделали с Украиной. Еще в 2023 году Фонд Карнеги* опубликовал доклад, согласно которому "США с союзниками имеют в Балтийском регионе крайне ограниченные возможности, сводящие к минимуму возможность ответа на будущие угрозы".Но это не имеет никакого значения. Штаты считают, что "война до последнего украинца" себя оправдала, поэтому можно теперь повоевать "до последнего литволатвоэстонца".На посмертные награждения никто не поскупится: это же вам не ИИ-чипы.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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РИА Новости
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в мире, сша, прибалтика, эстония, латвия, литва, государственный департамент сша, евросоюз, нато, джо байден, аналитика
В мире, США, Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва, Государственный департамент США, Евросоюз, НАТО, Джо Байден, Аналитика

Победа в последний момент: США эвакуируют Украину в Прибалтику

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Всему цивилизованному миру хорошо известно, кто является главной ударной силой НАТО и надежным щитом, спасающим беззащитную Европу от оголтелых орд русских варваров. Вы угадали: это Трибалтийские Вымираты, они же Эстония, Литва и Латвия, которые многолетней бесстрашной ходьбой на дрожащих задних лапках доказали свое право на общую урну в пантеоне главных борцов с Россией.
Еще в 2022 году конгрессу США был представлен специальный доклад, посвященный особым отношениям Соединенных Штатов с прибалтийскими русоборами, где на высокие похвалы не пожалели бумаги и принтерных чернил: "Госдепартамент США считает Эстонию, Латвию и Литву сильными, эффективными и надежными союзниками, которые помогают продвигать безопасность, демократию и процветание в Европе и за ее пределами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
Вчера, 18:00
Похлопывание по мохнатой спине и награждение "Балтийских тигров" картонными медалями происходит с завидной регулярностью: то Atlantic Council провозгласит их "лидирующей силой в европейской безопасности", то Foreign Policy Research Institute напомнит, кому Запад обязан просто всем: "Эстония, Латвия и Литва являются ключевым стратегическим регионом, отделяющим Запад от России. Изначально получатели коллективной помощи НАТО, сейчас Балтийские страны превратились в лидеров альянса".
"Балтийские тигры", поверив в себя, попытались было переместиться во главу стола, чтобы догрызть свою кость там, но вдруг получили неожиданный и унизительный щелчок по носу, после которого кость полетела обратно под ноги гостям. Вчера появилась информация, что, уходя из Овального кабинета в нирвану, Джо Байден на секунду пришел в себя и раскрыл, в какой категории для американцев находятся прибалты, а именно — "второй сорт".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила
Вчера, 08:00
Оказывается, на днях Госдеп США внес изменения в программу по распространению искусственного интеллекта (ИИ) и разделил мир на три зоны с различными режимами поставок сверхсекретных американских чипов для ИИ-вычислений. В блатную зону с неограниченным доступом к американским разработкам вошли: Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Франция, Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Испания, Швеция и Тайвань. В зону, куда чипы не могут поставляться в принципе, предсказуемо вошли Россия, Китай, Иран и Северная Корея. В остальных странах, включая Прибалтику, будут действовать серьезные ограничения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Каспийский курс: что сулит Западу договор России с Ираном
18 января, 08:00
Прибалты, в мечтах уже давно освоившие мраморный гарем господина в роли любимых жен, были страшно оскорблены в лучших чувствах. Министр иностранных дел Эстонии назвал эти ограничения "абсолютно неприемлемыми", а его коллега из Латвии в ярости заявила, что "это решение рискует создать искусственные разделения на едином рынке ЕС". Спикер литовского парламента выразился более конкретно, дав понять, что дело не в чипах, а в принципе и уважении: "Это вызывает удивление. Мы демонстрировали такую теплую непосредственную дружбу, но <…> мы не оказались среди тех государств, которые имеют исключения как дружественные страны".
Искреннее удивление подобных персонажей вызывает такое же искреннее удивление. Если отбросить все дружеские вечеринки, помпезные фотосессии, громкие заявления и титулы, совершенно очевидно, что Соединенным Штатам и раньше, и сейчас совершенно по барабану, что происходит с этими странами. Главная и единственная тема "равноправного партнерства" США и прибалтов — исключительно ускоренное превращение их территории в военно-логистический плацдарм НАТО, где местная экономика и население просто мешают и отвлекают.
Совершенно неважно, что темпы депопуляции бьют рекорды; неважно, что экономика и промышленность загибаются на глазах; неважно, что ВВП стабильно находится в минусе, а рост потребительских цен и цен на энергию — в двойном и тройном плюсе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Найден способ подчинить себе Запад
Вчера, 08:00
А важно то, что главной движущей силой элит и значительной части населения этих стран является клиническая русофобия, которая создает все предпосылки для того, чтобы роль Украины в горячем противостоянии Запада с Россией после ее неизбежного поражения перешла к Эстонии, Латвии и Литве.
Наши противники, которые готовили Украину к конфликту с Россией еще задолго до начала СВО, были верны себе и на случай неудачи параллельно готовили план Б. Сейчас всплывает информация, что активное перевооружение Прибалтики началось еще в 2004 году и с тех пор все инвестиции западных "партнеров" шли не в гражданский сектор, а на подготовку к войне. В регионе ускоренным образом модернизируются существующие объекты и строится новая военная инфраструктура, создается единый контур ПРО и ПВО, накапливаются вооружения, разворачиваются центры передового опыта НАТО, а также на постоянной основе проводятся разнообразные учения. Учения альянса в Прибалтике происходят фактически на ротационной основе: заканчивается одно — и начинается другое, а главной целью тренировок является отработка сценария прямого конфликта с Россией (пример — свежие учения "Стойкий защитник — 24", где отрабатывалась оперативная переброска войск из Западной Европы в Польшу и Прибалтику).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Россия денацифицирует Европу
19 января, 08:00
Заморозка конфликта на Украине нужна американцам лишь для того, чтобы дать время для достройки военной инфраструктуры в Прибалтике и Скандинавии, и устроить "Украину 2.0" планируется именно там.
Пикантность заключается в том, что Соединенные Штаты уже заранее обрекли своих лучших друзей на разгром и гибель, как они это уже сделали с Украиной. Еще в 2023 году Фонд Карнеги* опубликовал доклад, согласно которому "США с союзниками имеют в Балтийском регионе крайне ограниченные возможности, сводящие к минимуму возможность ответа на будущие угрозы".
Но это не имеет никакого значения. Штаты считают, что "война до последнего украинца" себя оправдала, поэтому можно теперь повоевать "до последнего литволатвоэстонца".
На посмертные награждения никто не поскупится: это же вам не ИИ-чипы.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые"
15 января, 08:00
 
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