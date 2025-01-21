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ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 21.01.2025
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12:20 21.01.2025 (обновлено: 12:21 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/spetsopertsiya-1994772693.html
ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 580 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 580 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 580 боевиков и 7 бронемашин в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 580 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
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