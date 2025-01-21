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ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 580 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:20:00+03:00
2025-01-21T12:20:00+03:00
2025-01-21T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 580 военнослужащих и семь боевых бронемашин в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВСУ потеряли до 580 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 580 боевиков и 7 бронемашин в зоне действий "Центра" за сутки