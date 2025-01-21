https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994865910.html
Спецоперация, 21 января: ВС России взяли под контроль Волково в Донбассе
Спецоперация, 21 января: ВС России взяли под контроль Волково в Донбассе - РИА Новости, 21.01.2025
Спецоперация, 21 января: ВС России взяли под контроль Волково в Донбассе
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР, президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам, ПВО сбила 74... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР, президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам, ПВО сбила 74 беспилотника над территорией России. ВС РФ взяли под контроль Волково в ДонбассеПодразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1660 человек. Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 156 беспилотников, в том числе 55 - вне зоны проведения спецоперации. ВСУ потеряли на Курском направлении более 270 военных за суткиЗа сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять бронемашин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 53 600 военнослужащих, 309 танков. ПВО сбила 74 БПЛА над территорией РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 22 беспилотника над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ. Еще три украинских беспилотника с 10.45 до 11.00 мск были сбиты над Черным морем у побережья Крыма. С 11.00 до 11.50 мск ПВО перехватила и уничтожила восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом и три - над Белгородской областью. С 13.05 до 14.15 мск сбиты пять дронов над территорией Белгородской области. Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странамВступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США, сообщается на сайте Белого дома. Согласно указу, политика США заключается в том, что никакая дальнейшая иностранная помощь страны "не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике американского президента". Также отмечается, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям". "Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - говорится в указе. Дом в Смоленске эвакуировали ночью из-за атаки БПЛАЖильцам многоэтажки в Смоленске ночью пришлось покинуть квартиры из-за попадания в дом обломков украинского БПЛА, сообщил мэр города Александр Новиков. Он написал в своем Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинских БПЛА выбиты окна в нескольких многоквартирных домах в Заднепровском районе, "Городская управляющая компания" уже принимает необходимые меры, специалисты оперативно установят новые оконные блоки и устранят повреждения. Мэр подчеркнул, что все городские системы жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме. Герасимов посетил группировку "Центр" и поставил задачиНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на передовых пунктах управления данных соединений Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов ДНР, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач. "В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны.
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Безопасность, США, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, Александр Новиков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР, президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам, ПВО сбила 74 беспилотника над территорией России.
ВС РФ взяли под контроль Волково в Донбассе
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волково в ДНР
, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1660 человек. Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины
, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ
в 148 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции
, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
и 156 беспилотников, в том числе 55 - вне зоны проведения спецоперации.
ВСУ потеряли на Курском направлении более 270 военных за сутки
За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортера, девять бронемашин, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий в Курской области
украинские войска потеряли более 53 600 военнослужащих, 309 танков.
ПВО сбила 74 БПЛА над территорией России
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 22 беспилотника над Брянской областью
, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской и один – над Курской, сообщили в Минобороны РФ. Еще три украинских беспилотника с 10.45 до 11.00 мск были сбиты над Черным морем
у побережья Крыма. С 11.00 до 11.50 мск ПВО перехватила и уничтожила восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом и три - над Белгородской областью
. С 13.05 до 14.15 мск сбиты пять дронов над территорией Белгородской области.
Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США, сообщается на сайте Белого дома.
Согласно указу, политика США заключается в том, что никакая дальнейшая иностранная помощь страны "не должна выделяться таким образом, который не полностью соответствует внешней политике американского президента".
Также отмечается, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".
"Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - говорится в указе.
Дом в Смоленске эвакуировали ночью из-за атаки БПЛА
Жильцам многоэтажки в Смоленске ночью пришлось покинуть квартиры из-за попадания в дом обломков украинского БПЛА, сообщил мэр города Александр Новиков
.
Он написал в своем Telegram-канале, что в результате ночной атаки украинских БПЛА выбиты окна в нескольких многоквартирных домах в Заднепровском районе, "Городская управляющая компания" уже принимает необходимые меры, специалисты оперативно установят новые оконные блоки и устранят повреждения.
Мэр подчеркнул, что все городские системы жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме.
Герасимов посетил группировку "Центр" и поставил задачи
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил в зоне спецоперации танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на передовых пунктах управления данных соединений Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов ДНР, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
«
"В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности. В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны.