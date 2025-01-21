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ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины
ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 21.01.2025
ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, снабжавшему предприятия ПВК Украины, военным аэродромам и по местам... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:26:00+03:00
2025-01-21T12:26:00+03:00
2025-01-21T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, снабжавшему предприятия ПВК Украины, военным аэродромам и по местам сборки беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 156 беспилотников самолетного типа, в том числе 55 вне зоны спецоперации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
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ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК