https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994774542.html

ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины

ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 21.01.2025

ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, снабжавшему предприятия ПВК Украины, военным аэродромам и по местам... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:26:00+03:00

2025-01-21T12:26:00+03:00

2025-01-21T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, снабжавшему предприятия ПВК Украины, военным аэродромам и по местам сборки беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 156 беспилотников самолетного типа, в том числе 55 вне зоны спецоперации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия