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ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994774542.html
ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины
ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 21.01.2025
ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, снабжавшему предприятия ПВК Украины, военным аэродромам и по местам... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:26:00+03:00
2025-01-21T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, снабжавшему предприятия ПВК Украины, военным аэродромам и по местам сборки беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 156 беспилотников самолетного типа, в том числе 55 вне зоны спецоперации.
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России поразили энергообъект, снабжавший предприятия ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объекту энергетики, снабжавшему предприятия ПВК Украины, военным аэродромам и по местам сборки беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 156 беспилотников самолетного типа, в том числе 55 вне зоны спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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