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Российские войска освободили Волково в ДНР - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 21.01.2025 (обновлено: 13:36 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994769856.html
Российские войска освободили Волково в ДНР
Российские войска освободили Волково в ДНР - РИА Новости, 21.01.2025
Российские войска освободили Волково в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Волково в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:11:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Волково в ДНР, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики&quot;, —говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным и мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде Нацгвардии, двум бригадам теробороны в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Лысовки, Барановки, Славянки, Новоелизаветовки, Соленого, Новоалександровки и Нововасилевки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Волково в ДНР

Войска "Центра" освободили населенный пункт Волково в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Волково в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики", —говорится в сводке.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Волково в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Волково в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Волково в ДНР

Волково — небольшое село в Покровском районе бывшей Донецкой области. Расположено в семи километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) на берегу реки Соленой. Освобождение Волково позволит продолжить окружение Красноармейска с юго-запада и запада.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным и мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде Нацгвардии, двум бригадам теробороны в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Лысовки, Барановки, Славянки, Новоелизаветовки, Соленого, Новоалександровки и Нововасилевки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • примерно 580 военнослужащих;
  • семь боевых бронемашин, включая бронетранспортер VAB производства Франции;
  • шесть автомобилей;
  • девять артиллерийских орудий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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