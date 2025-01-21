Российские войска освободили Волково в ДНР
Войска "Центра" освободили населенный пункт Волково в ДНР
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Волково в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики", —говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Волково в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Волково в ДНР
Волково — небольшое село в Покровском районе бывшей Донецкой области. Расположено в семи километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) на берегу реки Соленой. Освобождение Волково позволит продолжить окружение Красноармейска с юго-запада и запада.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным и мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде Нацгвардии, двум бригадам теробороны в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Лысовки, Барановки, Славянки, Новоелизаветовки, Соленого, Новоалександровки и Нововасилевки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- примерно 580 военнослужащих;
- семь боевых бронемашин, включая бронетранспортер VAB производства Франции;
- шесть автомобилей;
- девять артиллерийских орудий.
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