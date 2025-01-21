https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994769856.html

Российские войска освободили Волково в ДНР

Российские войска освободили Волково в ДНР - РИА Новости, 21.01.2025

Российские войска освободили Волково в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Волково в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:11:00+03:00

2025-01-21T12:11:00+03:00

2025-01-21T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Волково в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики", —говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение четырем механизированным и мотопехотной бригадам ВСУ, бригаде Нацгвардии, двум бригадам теробороны в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Лысовки, Барановки, Славянки, Новоелизаветовки, Соленого, Новоалександровки и Нововасилевки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф