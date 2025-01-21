Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском
Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ даже в самый плотный туман
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО. Архивное фото
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НОВГОРОДСКОЕ (ДНР), 21 янв – РИА Новости. Операторы ударных дронов отряда специального назначения "Хан" 51-й армии южной группировки войск ВС РФ уничтожают украинскую бронетехнику под Дзержинском даже в условиях ограниченной видимости, рассказали военнослужащие корреспонденту РИА Новости.
"Противник в основном заезжает и выезжает, проводит свою ротацию. Обычно в зимнее время в туман <…> Думая, что наши FPV-дроны туда не долетят. Ну, в итоге наши дроны долетают. Технику поражаем, даже в самый плотный туман. Туман нам не помеха." - рассказал корреспонденту РИА Новости оператор ударных БПЛА.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, видно поражение двух украинских бронемашин в условиях ограниченной видимости в окрестностях Дзержинска. Броневик "Казак" был поражен во время снегопада, а БТР М-113 был атакован российским дроном во время плотного тумана. Расчет отряда "Хан" использует для поражения бронетехники FPV-дроны "Скворец", которые показывают высокую надежность в любых условиях, что позволяет выполнять поставленные задачи.
Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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