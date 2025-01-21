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Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском - РИА Новости, 21.01.2025
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https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994732185.html
Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском
Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском - РИА Новости, 21.01.2025
Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском
Операторы ударных дронов отряда специального назначения "Хан" 51-й армии южной группировки войск ВС РФ уничтожают украинскую бронетехнику под Дзержинском даже в РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:19:00+03:00
2025-01-21T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
безопасность
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НОВГОРОДСКОЕ (ДНР), 21 янв – РИА Новости. Операторы ударных дронов отряда специального назначения "Хан" 51-й армии южной группировки войск ВС РФ уничтожают украинскую бронетехнику под Дзержинском даже в условиях ограниченной видимости, рассказали военнослужащие корреспонденту РИА Новости. "Противник в основном заезжает и выезжает, проводит свою ротацию. Обычно в зимнее время в туман &lt;…&gt; Думая, что наши FPV-дроны туда не долетят. Ну, в итоге наши дроны долетают. Технику поражаем, даже в самый плотный туман. Туман нам не помеха." - рассказал корреспонденту РИА Новости оператор ударных БПЛА. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, видно поражение двух украинских бронемашин в условиях ограниченной видимости в окрестностях Дзержинска. Броневик "Казак" был поражен во время снегопада, а БТР М-113 был атакован российским дроном во время плотного тумана. Расчет отряда "Хан" использует для поражения бронетехники FPV-дроны "Скворец", которые показывают высокую надежность в любых условиях, что позволяет выполнять поставленные задачи. Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729199.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском

Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ даже в самый плотный туман

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО. Архивное фото
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НОВГОРОДСКОЕ (ДНР), 21 янв – РИА Новости. Операторы ударных дронов отряда специального назначения "Хан" 51-й армии южной группировки войск ВС РФ уничтожают украинскую бронетехнику под Дзержинском даже в условиях ограниченной видимости, рассказали военнослужащие корреспонденту РИА Новости.
"Противник в основном заезжает и выезжает, проводит свою ротацию. Обычно в зимнее время в туман <…> Думая, что наши FPV-дроны туда не долетят. Ну, в итоге наши дроны долетают. Технику поражаем, даже в самый плотный туман. Туман нам не помеха." - рассказал корреспонденту РИА Новости оператор ударных БПЛА.
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На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, видно поражение двух украинских бронемашин в условиях ограниченной видимости в окрестностях Дзержинска. Броневик "Казак" был поражен во время снегопада, а БТР М-113 был атакован российским дроном во время плотного тумана. Расчет отряда "Хан" использует для поражения бронетехники FPV-дроны "Скворец", которые показывают высокую надежность в любых условиях, что позволяет выполнять поставленные задачи.
Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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