https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994732185.html

Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском

Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском - РИА Новости, 21.01.2025

Российские дроны уничтожают бронетехнику ВСУ под Дзержинском

Операторы ударных дронов отряда специального назначения "Хан" 51-й армии южной группировки войск ВС РФ уничтожают украинскую бронетехнику под Дзержинском даже в РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:19:00+03:00

2025-01-21T06:19:00+03:00

2025-01-21T06:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

горловка

донецкая народная республика

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НОВГОРОДСКОЕ (ДНР), 21 янв – РИА Новости. Операторы ударных дронов отряда специального назначения "Хан" 51-й армии южной группировки войск ВС РФ уничтожают украинскую бронетехнику под Дзержинском даже в условиях ограниченной видимости, рассказали военнослужащие корреспонденту РИА Новости. "Противник в основном заезжает и выезжает, проводит свою ротацию. Обычно в зимнее время в туман <…> Думая, что наши FPV-дроны туда не долетят. Ну, в итоге наши дроны долетают. Технику поражаем, даже в самый плотный туман. Туман нам не помеха." - рассказал корреспонденту РИА Новости оператор ударных БПЛА. На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, видно поражение двух украинских бронемашин в условиях ограниченной видимости в окрестностях Дзержинска. Броневик "Казак" был поражен во время снегопада, а БТР М-113 был атакован российским дроном во время плотного тумана. Расчет отряда "Хан" использует для поражения бронетехники FPV-дроны "Скворец", которые показывают высокую надежность в любых условиях, что позволяет выполнять поставленные задачи. Дзержинск — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729199.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, безопасность