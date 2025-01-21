https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994730190.html

Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу

Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу - РИА Новости, 21.01.2025

Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу

Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинской армии вместе с расчетом, расположенное на... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:36:00+03:00

2025-01-21T05:36:00+03:00

2025-01-21T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинской армии вместе с расчетом, расположенное на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра оператор беспилотника выявил орудие противника, которое вело огонь по нашим позициям. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" постоянно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность