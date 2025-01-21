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Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу - РИА Новости, 21.01.2025
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05:36 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994730190.html
Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу
Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу - РИА Новости, 21.01.2025
Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу
Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинской армии вместе с расчетом, расположенное на... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:36:00+03:00
2025-01-21T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинской армии вместе с расчетом, расположенное на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе полета над правым берегом Днепра оператор беспилотника выявил орудие противника, которое вело огонь по нашим позициям. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты пушек "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" постоянно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие на правом берегу

Артиллеристы "Днепра" уничтожили украинское орудие и его расчет на правом берегу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А36 "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" уничтожил орудие украинской армии вместе с расчетом, расположенное на каховском направлении на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе полета над правым берегом Днепра оператор беспилотника выявил орудие противника, которое вело огонь по нашим позициям. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты пушек "Гиацинт-Б" из состава группировки войск "Днепр" постоянно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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