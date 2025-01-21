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В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр" - РИА Новости, 21.01.2025
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В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр"
В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр" - РИА Новости, 21.01.2025
В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр"
Саперов группировки "Центр" наградили в зоне СВО государственными и ведомственными наградами ко Дню инженерных войск России, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:26:00+03:00
2025-01-21T05:26:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Саперов группировки "Центр" наградили в зоне СВО государственными и ведомственными наградами ко Дню инженерных войск России, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих отдельного инженерно-саперного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными и ведомственными наградами состоялась в 324-ю годовщину со дня образования инженерных войск в одном из тыловых районов специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями "За храбрость", "За разминирование", "За укрепление боевого содружества" и "За воинскую доблесть". В завершение мероприятия командир дивизии поздравил инженеров с их профессиональным праздником, поблагодарил за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр". В России 21 января отмечается День инженерных войск, установленный указом президента от 18 сентября 1996 года. Указом президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728821.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр"

Саперов группировки "Центр" наградили в зоне СВО ко Дню инженерных войск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Саперов группировки "Центр" наградили в зоне СВО государственными и ведомственными наградами ко Дню инженерных войск России, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Торжественная церемония награждения военнослужащих отдельного инженерно-саперного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными и ведомственными наградами состоялась в 324-ю годовщину со дня образования инженерных войск в одном из тыловых районов специальной военной операции", - сообщили в МО.
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В ведомстве добавили, что медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями "За храбрость", "За разминирование", "За укрепление боевого содружества" и "За воинскую доблесть". В завершение мероприятия командир дивизии поздравил инженеров с их профессиональным праздником, поблагодарил за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр".
В России 21 января отмечается День инженерных войск, установленный указом президента от 18 сентября 1996 года. Указом президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.
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