https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729722.html

В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр"

В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр" - РИА Новости, 21.01.2025

В зоне СВО наградили саперов группировки "Центр"

Саперов группировки "Центр" наградили в зоне СВО государственными и ведомственными наградами ко Дню инженерных войск России, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:26:00+03:00

2025-01-21T05:26:00+03:00

2025-01-21T05:26:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Саперов группировки "Центр" наградили в зоне СВО государственными и ведомственными наградами ко Дню инженерных войск России, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих отдельного инженерно-саперного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" государственными и ведомственными наградами состоялась в 324-ю годовщину со дня образования инженерных войск в одном из тыловых районов специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что медали военнослужащим вручил командир танковой дивизии группировки гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями "За храбрость", "За разминирование", "За укрепление боевого содружества" и "За воинскую доблесть". В завершение мероприятия командир дивизии поздравил инженеров с их профессиональным праздником, поблагодарил за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск "Центр". В России 21 января отмечается День инженерных войск, установленный указом президента от 18 сентября 1996 года. Указом президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия