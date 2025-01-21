https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729360.html

Выбитые из Курской области боевики ВСУ оставили мины

Выбитые из Курской области боевики ВСУ оставили мины - РИА Новости, 21.01.2025

Выбитые из Курской области боевики ВСУ оставили мины

Украинские боевики, выбитые из Курской области, оставили боеприпасы, для привлечения внимания мирных жителей замаскированные под различные сумки, кошельки и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:23:00+03:00

2025-01-21T05:23:00+03:00

2025-01-21T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинские боевики, выбитые из Курской области, оставили боеприпасы, для привлечения внимания мирных жителей замаскированные под различные сумки, кошельки и пакеты, рассказал командир роты разминирования группировки войск "Север" с позывным "Лодырь". День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Может быть, пакеты, какие-то сумки оставленные. Потому что противник разбрасывает предметы интереса, такие как сумочки, кошелёчки, в которых заложены боеприпасы на подрыв. В поле был скинут баул такой клетчатый с миной. Мы его тоже уничтожали с помощью БПЛА", - сказал "Лодырь" в видео, опубликованном Минобороны. Он рассказал, что инструктирует местных мирных жителей при обнаружении боеприпасов или просто непонятных объектов ни в коем случае не подходить к ним, а сразу звонить либо участковому, либо обращаться в администрацию, которые в дальнейшем вызовут роту разминирования. По словам военнослужащего, помимо заявок от мирных жителей, они работают по приказам от командования - на участках в районах продвижения войск расчищают дороги, проводят инженерную разведку дорог и путей движения. Сапёрам в Курской области попадались различные снаряды - как ствольные артиллерийские, так и ручные пехотные, в основном, польского, итальянского и американского производства. "Лодырь" отметил, что часто для разминирования и подрыва обнаруженных боеприпасов используют дроны. Это нужно, чтобы защитить сапёра, так как снаряды зачастую "имеют над собой магнитное поле" и при взаимодействии с металлодетектором могут сработать. Как рассказали в Минобороны РФ, инженерные подразделения группировки "Север" помимо разминирования в Курской области восстанавливают мосты и переправы, которые были разрушены боевиками ВСУ. Недавно в ходе гуманитарного разминирования инженеры извлекли и уничтожили 120-миллиметровый минометный боеприпас, попавший в дом мирных жителей. Он не сдетонировал из-за устаревания и несоблюдения условий хранения, но всё равно был опасен для мирного населения. Инженеры группировки своевременно обнаружили боеприпас и вывезли его на полигон для уничтожения.

https://ria.ru/20250119/spetsoperatsiya-1994419251.html

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728821.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность