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Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:20 21.01.2025 (обновлено: 08:38 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729199.html
Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ
Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ
Российские вертолетчики уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:20:00+03:00
2025-01-21T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытому в лесистой местности", — говорится в публикации.Разведка доложила о поражении целей, после чего вертолет благополучно вернулся на аэродром вылета. По данным Минобороны на 20 января, за сутки украинские войска потеряли в Курской области более 460 человек убитыми и ранеными, четыре танка, четыре БМП, бронетранспортер, девять боевых бронемашин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994624682.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ

Минобороны: Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ
Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытому в лесистой местности", — говорится в публикации.
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Армейская авиация в СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке участвующих в спецоперации подразделений.

Разведка доложила о поражении целей, после чего вертолет благополучно вернулся на аэродром вылета.
По данным Минобороны на 20 января, за сутки украинские войска потеряли в Курской области более 460 человек убитыми и ранеными, четыре танка, четыре БМП, бронетранспортер, девять боевых бронемашин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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