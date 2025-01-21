https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729199.html

Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ

Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ

Российские вертолетчики уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:20:00+03:00

2025-01-21T05:20:00+03:00

2025-01-21T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны."Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытому в лесистой местности", — говорится в публикации.Разведка доложила о поражении целей, после чего вертолет благополучно вернулся на аэродром вылета. По данным Минобороны на 20 января, за сутки украинские войска потеряли в Курской области более 460 человек убитыми и ранеными, четыре танка, четыре БМП, бронетранспортер, девять боевых бронемашин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994624682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность