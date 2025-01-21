Российский Ка-52М уничтожил скрытую в лесу в Курской области технику ВСУ
Минобороны: Ка-52М уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ
Вертолет Ка-52 наносит удары по силам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские вертолетчики уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны.
"Вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытому в лесистой местности", — говорится в публикации.
Армейская авиация в СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке участвующих в спецоперации подразделений.
Разведка доложила о поражении целей, после чего вертолет благополучно вернулся на аэродром вылета.
По данным Минобороны на 20 января, за сутки украинские войска потеряли в Курской области более 460 человек убитыми и ранеными, четыре танка, четыре БМП, бронетранспортер, девять боевых бронемашин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.