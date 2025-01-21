https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728983.html

Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром

Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 21.01.2025

Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром

Подразделениям бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России удалось значительно снизить активность БПЛА ВСУ и получить господство в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:16:00+03:00

2025-01-21T05:16:00+03:00

2025-01-21T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Подразделениям бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России удалось значительно снизить активность БПЛА ВСУ и получить господство в воздухе в зоне ответственности своих подразделений в районе Соледара, что помогло снизить потери и увеличить штурмовой потенциал, рассказал РИА Новости заместитель начальника службы по вооружению с позывным "Ставр". "На Соледарском направлении (территория ДНР - ред.) была проведена очень большая работа. Службами радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и БПЛА были уничтожены 12 точек взлёта БПЛА ВСУ", - сказал "Ставр". Он пояснил, что после выявления точек взлёта БПЛА ВСУ в уничтожении также принимали активное участие артиллерия бригады и танковые подразделения. "На данный момент нам удалось снизить количество потерь и раненых, на Соледарском направлении... у нас получилось получить господство в воздухе, намного больше очистили небо от полётов вражеских БПЛА", - сказал "Ставр".

https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816481.html

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986784588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность