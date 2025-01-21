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Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 21.01.2025
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Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром
Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 21.01.2025
Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром
Подразделениям бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России удалось значительно снизить активность БПЛА ВСУ и получить господство в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:16:00+03:00
2025-01-21T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Подразделениям бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России удалось значительно снизить активность БПЛА ВСУ и получить господство в воздухе в зоне ответственности своих подразделений в районе Соледара, что помогло снизить потери и увеличить штурмовой потенциал, рассказал РИА Новости заместитель начальника службы по вооружению с позывным "Ставр". "На Соледарском направлении (территория ДНР - ред.) была проведена очень большая работа. Службами радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и БПЛА были уничтожены 12 точек взлёта БПЛА ВСУ", - сказал "Ставр". Он пояснил, что после выявления точек взлёта БПЛА ВСУ в уничтожении также принимали активное участие артиллерия бригады и танковые подразделения. "На данный момент нам удалось снизить количество потерь и раненых, на Соледарском направлении... у нас получилось получить господство в воздухе, намного больше очистили небо от полётов вражеских БПЛА", - сказал "Ставр".
https://ria.ru/20241218/spetsoperatsiya-1989816481.html
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россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Соледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бригаде имени Невского удалось снизить активность БПЛА ВСУ под Соледаром

Бойцы бригады Невского получили господство в воздухе в районе Соледара

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Подразделениям бригады им. А. Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России удалось значительно снизить активность БПЛА ВСУ и получить господство в воздухе в зоне ответственности своих подразделений в районе Соледара, что помогло снизить потери и увеличить штурмовой потенциал, рассказал РИА Новости заместитель начальника службы по вооружению с позывным "Ставр".
"На Соледарском направлении (территория ДНР - ред.) была проведена очень большая работа. Службами радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и БПЛА были уничтожены 12 точек взлёта БПЛА ВСУ", - сказал "Ставр".
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Он пояснил, что после выявления точек взлёта БПЛА ВСУ в уничтожении также принимали активное участие артиллерия бригады и танковые подразделения.
"На данный момент нам удалось снизить количество потерь и раненых, на Соледарском направлении... у нас получилось получить господство в воздухе, намного больше очистили небо от полётов вражеских БПЛА", - сказал "Ставр".
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