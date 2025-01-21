https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728821.html

Сапер рассказал, как ВСУ забросали гранатами его сослуживцев

Сапер рассказал, как ВСУ забросали гранатами его сослуживцев - РИА Новости, 21.01.2025

Сапер рассказал, как ВСУ забросали гранатами его сослуживцев

Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск "Запад" с позывным "Рубин" рассказал, как с сослуживцами около десяти километров на себе нёс боевых... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:13:00+03:00

2025-01-21T05:13:00+03:00

2025-01-21T05:13:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск "Запад" с позывным "Рубин" рассказал, как с сослуживцами около десяти километров на себе нёс боевых товарищей, которых украинские дроны забросали гранатами. День инженерных войск отмечается в России 21 января. "На линии боевого соприкосновения. Были у нас две группы по три человека. Я был во второй группе. Первая группа выдвинулась рано утром на разведку местности. Так получилось, что прилетели дроны-сбросники, закидали их. Ну и мы пошли вызволять своих боевых товарищей", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По словам "Рубина", один его сослуживец из первой группы получил лёгкое ранение, ещё двое были "потяжелее". "Очень близко к противнику подошли по лесополкам. На одноколёсной тачанке. Один сам своими ногами ушёл, а двух мы несли, наверное, порядка 10 километров на себе. Жарко было... Полубегом, наверное, 10 километров, но очень быстро мы это сделали, и всё, и наши товарищи остались живы, всё хорошо", - добавил он. Как рассказали в Минобороны РФ, сапёрные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обнаруживают и уничтожают противотанковые мины, чтобы российские войска могли двигаться вперёд. Для этого они используют тяжёлые машины, в том числе установку разминирования УР-77, которая может с помощью тротилового шнура проделывать проходы длиной до 100 метров и до 70 метров в ширину. Другая машина – инженерная машина разграждения ИМР-2М, как рассказывают сами военнослужащие, может продвигаться через любые препятствия.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728621.html

https://ria.ru/20250121/saper-1994728345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность