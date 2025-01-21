https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728621.html
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд - РИА Новости, 21.01.2025
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд
Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:08:00+03:00
2025-01-21T05:08:00+03:00
2025-01-21T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут передвигаться преимущественно мирные жители, рассказал командир инженерно-штурмового отделения с позывным "Рубин". День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Есть сбросники, "Баба-Яга", так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться", - сказал "Рубин" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, зачастую мирные жители жалуются военной полиции, когда находят подобные боеприпасы. Тогда к месту находки выезжают инженерные подразделения и уничтожают опасные предметы. Он рассказал, что основным тонкостям работы его научили командиры и инструкторы. По словам военнослужащего, при желании материал, необходимый для работы, усваивается быстро.
https://ria.ru/20250121/saper-1994728345.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд, без оглядки на жителей
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут передвигаться преимущественно мирные жители, рассказал командир инженерно-штурмового отделения с позывным "Рубин".
День инженерных войск отмечается в России
21 января.
"Есть сбросники, "Баба-Яга", так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться", - сказал "Рубин" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, зачастую мирные жители жалуются военной полиции, когда находят подобные боеприпасы. Тогда к месту находки выезжают инженерные подразделения и уничтожают опасные предметы.
Он рассказал, что основным тонкостям работы его научили командиры и инструкторы. По словам военнослужащего, при желании материал, необходимый для работы, усваивается быстро.