https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728621.html

Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд

Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд - РИА Новости, 21.01.2025

Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд

Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:08:00+03:00

2025-01-21T05:08:00+03:00

2025-01-21T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут передвигаться преимущественно мирные жители, рассказал командир инженерно-штурмового отделения с позывным "Рубин". День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Есть сбросники, "Баба-Яга", так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться", - сказал "Рубин" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, зачастую мирные жители жалуются военной полиции, когда находят подобные боеприпасы. Тогда к месту находки выезжают инженерные подразделения и уничтожают опасные предметы. Он рассказал, что основным тонкостям работы его научили командиры и инструкторы. По словам военнослужащего, при желании материал, необходимый для работы, усваивается быстро.

https://ria.ru/20250121/saper-1994728345.html

https://ria.ru/20241210/sapery-1988305061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность