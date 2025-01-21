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Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728621.html
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд - РИА Новости, 21.01.2025
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд
Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:08:00+03:00
2025-01-21T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут передвигаться преимущественно мирные жители, рассказал командир инженерно-штурмового отделения с позывным "Рубин". День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Есть сбросники, "Баба-Яга", так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться", - сказал "Рубин" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, зачастую мирные жители жалуются военной полиции, когда находят подобные боеприпасы. Тогда к месту находки выезжают инженерные подразделения и уничтожают опасные предметы. Он рассказал, что основным тонкостям работы его научили командиры и инструкторы. По словам военнослужащего, при желании материал, необходимый для работы, усваивается быстро.
https://ria.ru/20250121/saper-1994728345.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд

Сапер рассказал, что ВСУ дронами минируют все подряд, без оглядки на жителей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСапер во время обезвреживания
Сапер во время обезвреживания - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сапер во время обезвреживания. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут передвигаться преимущественно мирные жители, рассказал командир инженерно-штурмового отделения с позывным "Рубин".
День инженерных войск отмечается в России 21 января.
Работы саперов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины
05:06
"Есть сбросники, "Баба-Яга", так называемая, они сбрасывают и противотанковые мины, и самодельные устройства… И гражданских, и военнослужащих, они не выбирают. Минируют всё. Сбросников много, они сбрасывают мины и минируют местность, им без разницы, где она будет валяться", - сказал "Рубин" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, зачастую мирные жители жалуются военной полиции, когда находят подобные боеприпасы. Тогда к месту находки выезжают инженерные подразделения и уничтожают опасные предметы.
Он рассказал, что основным тонкостям работы его научили командиры и инструкторы. По словам военнослужащего, при желании материал, необходимый для работы, усваивается быстро.
Российские саперы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Саперы обезвредили американские боеприпасы в Запорожской области
10 декабря 2024, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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