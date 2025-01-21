https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994724136.html

Инженерные войска группы "Запад" знают ответ на ухищрения ВСУ

Инженерные войска группы "Запад" знают ответ на ухищрения ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

Инженерные войска группы "Запад" знают ответ на ухищрения ВСУ

Военнослужащие инженерных войск группировки войск "Запад" знают ответ на любые ухищрения ВСУ, активно используют дроны, находят новое применение традиционным... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:33:00+03:00

2025-01-21T03:33:00+03:00

2025-01-21T03:33:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск группировки войск "Запад" знают ответ на любые ухищрения ВСУ, активно используют дроны, находят новое применение традиционным снарядам и придумывают новые боеприпасы, а также добивают противника сбитыми ранее его же дронами, сообщил начальник инженерных войск группировки "Запад". День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Как действует противник, так мы и противодействуем. На каждое действие противника есть противодействие. Положениями, действиями, улучшенным применением боеприпасов, новыми боеприпасами, сами придумываем боеприпасы, задачи выполняем, никаких осложнений нет", - сказал начальник после церемонии награждения своих подчинённых госнаградами. "Исходя из реалий времени и реалий боевых действий мы не можем не отметить, что кто владеет воздухом, тот и побеждает. Естественно, инженерные войска от этого не отстают. Благодаря действиям наших руководителей нас оснащают дронами, и мы практически всю разведку для сковывания врага, уничтожения их, применяем беспилотные летательные аппараты", - добавил он. Начальник инженерных войск рассказал также о случаях, когда пехотинцы передавали военным инженерам сбитые украинские дроны R18 (типа "Баба-Яга"), чтобы восстановить, а затем "отправить подарки" и добить ими же врага. В ходе церемонии командир переправочно-десантной роты с позывным "Апогей" получил медаль Жукова и медаль Суворова. Под его командованием подразделение оборудовало взводные опорные пункты, благодаря чему была удержана линии обороны, а также наведены понтонные переправы для форсирования водных преград. Командир отделения инженерной разведки с позывным "Фарт" был награжден "Георгиевским крестом" четвертой степени и медалью "За отвагу". Он под интенсивным огнём артиллерии противника оборудовал переправу через водные преграды. Такую же медаль получил старший водитель понтонной роты с позывным "Седой", который неоднократно под атаками FPV-дронов и минометными обстрелами ВСУ обеспечивал подвоз и установку опорных пунктов. Медалью Жукова был награждён водитель инженерного дорожно-мостостроительного отряда с позывным "Пуля", который в ходе спецоперации выполняет задачи по созданию путей сообщения в направлении линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20250120/selidovo-1994537314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины