Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству
Депутаты оппозиции в Словакии отозвали вотум правительству и покинули парламент
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 21 янв - РИА Новости. Представители словацких оппозиционных партий отозвали во вторник свое предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Роберта Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента, сообщил телеканал ТА3.
"В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", - говорится в сообщении.
Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы (SIS, служба разведки и контрразведки), что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.
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