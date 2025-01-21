https://ria.ru/20250121/slovakiya-1994880300.html

Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству

Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству - РИА Новости, 22.01.2025

Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству

Представители словацких оппозиционных партий отозвали во вторник свое предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Роберта Фицо, чтобы... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-21T19:15:00+03:00

2025-01-21T19:15:00+03:00

2025-01-22T05:41:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 21 янв - РИА Новости. Представители словацких оппозиционных партий отозвали во вторник свое предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Роберта Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента, сообщил телеканал ТА3. "В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", - говорится в сообщении. Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы (SIS, служба разведки и контрразведки), что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.

https://ria.ru/20250121/fitso-1994852461.html

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в мире, словакия, роберт фицо