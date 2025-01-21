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Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству - РИА Новости, 22.01.2025
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19:15 21.01.2025 (обновлено: 05:41 22.01.2025)
https://ria.ru/20250121/slovakiya-1994880300.html
Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству
Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству - РИА Новости, 22.01.2025
Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству
Представители словацких оппозиционных партий отозвали во вторник свое предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Роберта Фицо, чтобы... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-21T19:15:00+03:00
2025-01-22T05:41:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 21 янв - РИА Новости. Представители словацких оппозиционных партий отозвали во вторник свое предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Роберта Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента, сообщил телеканал ТА3. "В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", - говорится в сообщении. Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы (SIS, служба разведки и контрразведки), что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.
https://ria.ru/20250121/fitso-1994852461.html
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в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству

Депутаты оппозиции в Словакии отозвали вотум правительству и покинули парламент

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 21 янв - РИА Новости. Представители словацких оппозиционных партий отозвали во вторник свое предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Роберта Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента, сообщил телеканал ТА3.
"В знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии правительству премьера Роберта Фицо все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента. При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", - говорится в сообщении.
Заседанию парламента с повесткой дня о вынесении вотума недоверия правительству был придан закрытый характер в связи с информированием депутатов о сообщении Словацкой информационной службы (SIS, служба разведки и контрразведки), что получены данные о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию Словакии.
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