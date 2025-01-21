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Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал"

Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал" - РИА Новости, 21.01.2025

Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал"

Следствие объявило в международный розыск гендиректора ООО "Торговый дом "Девятый вал" Станислава Стрихалюка, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 150... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:15:00+03:00

2025-01-21T03:15:00+03:00

2025-01-21T03:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск гендиректора ООО "Торговый дом "Девятый вал" Станислава Стрихалюка, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей при продаже двух помещений в подмосковном Щелково, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. В феврале 2021 года покупатель Денис Семешин заключил предварительный договор купли-продажи двух помещений в Щелково на сумму 150 миллионов рублей с ООО "Торговый дом "Девятый вал" в лице гендиректора Станислава Стрихалюка, следует из документов. Семешин перечислил часть денег за покупку в размере 24,5 миллиона рублей. Однако продажа так и не состоялась, деньги Стрихалюк не вернул и скрылся. Тогда покупатель в конце лета 2022 года написал заявление в УВД по ЦАО Москвы. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). Станислав Стрихалюк был объявлен в международный розыск, а спустя год Тверской суд Москвы заочно арестовал его. Как рассказал РИА Новости адвокат Семешина Роман Кандауров, в декабре 2024 года домой к его доверителю пришли сотрудники управления "М" ФСБ России по Москве, провели обыск и отвезли на допрос, игнорируя то, что Семешин имеет статус адвоката, который разрешает проводить с ним следственные действия и обыски лишь по решению суда. На допросе от Семешина требовали дать показания о том, что покупка помещений была рейдерским захватом, организованным Стрихалюком и ранее арестованным адвокатом Денисом Шапиро. Сам известный "решальщик" Шапиро находится в СИЗО по делу о вымогательстве 400 миллионов за закрытие уголовного дела. Также он является потерпевшим по уголовному делу совладельцев холдинга B&B об афере с его долей (в ООО "Бест Клин"). Уголовное дело повторно рассматривается Дорогомиловским судом, заседание назначено на 31 января. После обыска и допроса "с пристрастием" адвокат Семешина подал жалобу председателю СКР Александру Бастрыкину и заявление на имя начальника 9-го управления УСБ ФСБ России Алексея Вертяшкина о совершении преступления сотрудниками ФСБ России. "К хищению денежных средств у моего доверителя причастны наряду с беглым директором и участники ООО "Торговый дом "Девятый вал", которые убеждали Семешина приобрести объекты недвижимости. Мы настаиваем на передаче дела в центральный аппарат СК России для проведения объективного расследования, а также на привлечении нечистоплотных сотрудников ФСБ к ответственности", – сказал Кандауров. В свою очередь участники ООО "Торговый дом "Девятый вал" считают себя также потерпевшими от действий Стрихалюка, указывая, в частности, что полная сумма сделки купли-продажи должна была составить порядка 150 миллионов рублей, тогда как кадастровая стоимость помещений варьируется в диапазоне 220-240 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241105/figuranty-1981892594.html

https://ria.ru/20241008/arest-1977059517.html

https://realty.ria.ru/20250116/delo-1994051742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, щелково, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)