Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал"
Главу Торгового дома "Девятый вал" заподозрили в крупном мошенничестве
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск гендиректора ООО "Торговый дом "Девятый вал" Станислава Стрихалюка, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей при продаже двух помещений в подмосковном Щелково, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
В феврале 2021 года покупатель Денис Семешин заключил предварительный договор купли-продажи двух помещений в Щелково на сумму 150 миллионов рублей с ООО "Торговый дом "Девятый вал" в лице гендиректора Станислава Стрихалюка, следует из документов.
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Семешин перечислил часть денег за покупку в размере 24,5 миллиона рублей. Однако продажа так и не состоялась, деньги Стрихалюк не вернул и скрылся.
Как рассказал РИА Новости адвокат Семешина Роман Кандауров, в декабре 2024 года домой к его доверителю пришли сотрудники управления "М" ФСБ России по Москве, провели обыск и отвезли на допрос, игнорируя то, что Семешин имеет статус адвоката, который разрешает проводить с ним следственные действия и обыски лишь по решению суда.
На допросе от Семешина требовали дать показания о том, что покупка помещений была рейдерским захватом, организованным Стрихалюком и ранее арестованным адвокатом Денисом Шапиро. Сам известный "решальщик" Шапиро находится в СИЗО по делу о вымогательстве 400 миллионов за закрытие уголовного дела. Также он является потерпевшим по уголовному делу совладельцев холдинга B&B об афере с его долей (в ООО "Бест Клин"). Уголовное дело повторно рассматривается Дорогомиловским судом, заседание назначено на 31 января.
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После обыска и допроса "с пристрастием" адвокат Семешина подал жалобу председателю СКР Александру Бастрыкину и заявление на имя начальника 9-го управления УСБ ФСБ России Алексея Вертяшкина о совершении преступления сотрудниками ФСБ России.
"К хищению денежных средств у моего доверителя причастны наряду с беглым директором и участники ООО "Торговый дом "Девятый вал", которые убеждали Семешина приобрести объекты недвижимости. Мы настаиваем на передаче дела в центральный аппарат СК России для проведения объективного расследования, а также на привлечении нечистоплотных сотрудников ФСБ к ответственности", – сказал Кандауров.
В свою очередь участники ООО "Торговый дом "Девятый вал" считают себя также потерпевшими от действий Стрихалюка, указывая, в частности, что полная сумма сделки купли-продажи должна была составить порядка 150 миллионов рублей, тогда как кадастровая стоимость помещений варьируется в диапазоне 220-240 миллионов рублей.