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Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал" - РИА Новости, 21.01.2025
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03:15 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/sledstvie-1994722727.html
Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал"
Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал" - РИА Новости, 21.01.2025
Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал"
Следствие объявило в международный розыск гендиректора ООО "Торговый дом "Девятый вал" Станислава Стрихалюка, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 150... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:15:00+03:00
2025-01-21T03:15:00+03:00
происшествия
россия
москва
щелково
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск гендиректора ООО "Торговый дом "Девятый вал" Станислава Стрихалюка, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей при продаже двух помещений в подмосковном Щелково, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. В феврале 2021 года покупатель Денис Семешин заключил предварительный договор купли-продажи двух помещений в Щелково на сумму 150 миллионов рублей с ООО "Торговый дом "Девятый вал" в лице гендиректора Станислава Стрихалюка, следует из документов. Семешин перечислил часть денег за покупку в размере 24,5 миллиона рублей. Однако продажа так и не состоялась, деньги Стрихалюк не вернул и скрылся. Тогда покупатель в конце лета 2022 года написал заявление в УВД по ЦАО Москвы. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). Станислав Стрихалюк был объявлен в международный розыск, а спустя год Тверской суд Москвы заочно арестовал его. Как рассказал РИА Новости адвокат Семешина Роман Кандауров, в декабре 2024 года домой к его доверителю пришли сотрудники управления "М" ФСБ России по Москве, провели обыск и отвезли на допрос, игнорируя то, что Семешин имеет статус адвоката, который разрешает проводить с ним следственные действия и обыски лишь по решению суда. На допросе от Семешина требовали дать показания о том, что покупка помещений была рейдерским захватом, организованным Стрихалюком и ранее арестованным адвокатом Денисом Шапиро. Сам известный "решальщик" Шапиро находится в СИЗО по делу о вымогательстве 400 миллионов за закрытие уголовного дела. Также он является потерпевшим по уголовному делу совладельцев холдинга B&amp;B об афере с его долей (в ООО "Бест Клин"). Уголовное дело повторно рассматривается Дорогомиловским судом, заседание назначено на 31 января. После обыска и допроса "с пристрастием" адвокат Семешина подал жалобу председателю СКР Александру Бастрыкину и заявление на имя начальника 9-го управления УСБ ФСБ России Алексея Вертяшкина о совершении преступления сотрудниками ФСБ России. "К хищению денежных средств у моего доверителя причастны наряду с беглым директором и участники ООО "Торговый дом "Девятый вал", которые убеждали Семешина приобрести объекты недвижимости. Мы настаиваем на передаче дела в центральный аппарат СК России для проведения объективного расследования, а также на привлечении нечистоплотных сотрудников ФСБ к ответственности", – сказал Кандауров. В свою очередь участники ООО "Торговый дом "Девятый вал" считают себя также потерпевшими от действий Стрихалюка, указывая, в частности, что полная сумма сделки купли-продажи должна была составить порядка 150 миллионов рублей, тогда как кадастровая стоимость помещений варьируется в диапазоне 220-240 миллионов рублей.
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происшествия, россия, москва, щелково, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Щелково, Александр Бастрыкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие объявило в розыск гендиректора Торгового дома "Девятый вал"

Главу Торгового дома "Девятый вал" заподозрили в крупном мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Следствие объявило в международный розыск гендиректора ООО "Торговый дом "Девятый вал" Станислава Стрихалюка, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей при продаже двух помещений в подмосковном Щелково, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
В феврале 2021 года покупатель Денис Семешин заключил предварительный договор купли-продажи двух помещений в Щелково на сумму 150 миллионов рублей с ООО "Торговый дом "Девятый вал" в лице гендиректора Станислава Стрихалюка, следует из документов.
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Семешин перечислил часть денег за покупку в размере 24,5 миллиона рублей. Однако продажа так и не состоялась, деньги Стрихалюк не вернул и скрылся.
Тогда покупатель в конце лета 2022 года написал заявление в УВД по ЦАО Москвы. Было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). Станислав Стрихалюк был объявлен в международный розыск, а спустя год Тверской суд Москвы заочно арестовал его.
Как рассказал РИА Новости адвокат Семешина Роман Кандауров, в декабре 2024 года домой к его доверителю пришли сотрудники управления "М" ФСБ России по Москве, провели обыск и отвезли на допрос, игнорируя то, что Семешин имеет статус адвоката, который разрешает проводить с ним следственные действия и обыски лишь по решению суда.
На допросе от Семешина требовали дать показания о том, что покупка помещений была рейдерским захватом, организованным Стрихалюком и ранее арестованным адвокатом Денисом Шапиро. Сам известный "решальщик" Шапиро находится в СИЗО по делу о вымогательстве 400 миллионов за закрытие уголовного дела. Также он является потерпевшим по уголовному делу совладельцев холдинга B&B об афере с его долей (в ООО "Бест Клин"). Уголовное дело повторно рассматривается Дорогомиловским судом, заседание назначено на 31 января.
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После обыска и допроса "с пристрастием" адвокат Семешина подал жалобу председателю СКР Александру Бастрыкину и заявление на имя начальника 9-го управления УСБ ФСБ России Алексея Вертяшкина о совершении преступления сотрудниками ФСБ России.
"К хищению денежных средств у моего доверителя причастны наряду с беглым директором и участники ООО "Торговый дом "Девятый вал", которые убеждали Семешина приобрести объекты недвижимости. Мы настаиваем на передаче дела в центральный аппарат СК России для проведения объективного расследования, а также на привлечении нечистоплотных сотрудников ФСБ к ответственности", – сказал Кандауров.
В свою очередь участники ООО "Торговый дом "Девятый вал" считают себя также потерпевшими от действий Стрихалюка, указывая, в частности, что полная сумма сделки купли-продажи должна была составить порядка 150 миллионов рублей, тогда как кадастровая стоимость помещений варьируется в диапазоне 220-240 миллионов рублей.
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