В Шерегеше снег сошел с крыши дома
СК: в кузбасском Шерегеше снег сошел с крыши дома, могут быть пострадавшие
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Снег сошел с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что по улице Советской в Шерегеше сошел снег крыши дома, в результате пострадали находившиеся рядом две женщины и ребенок. Как сообщают подписчики, также повреждения получили несколько машин.
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"Следкомом Кузбасса организована процессуальная проверка по факту травмирования людей в результате схода снега с крыши многоквартирного дома в Шерегеше... По поручению руководителя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу А.С. Безукладникова в территориальном следственном отделе по данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве.
Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают очевидцев.
"По результатам будет принято процессуальное решение. В том числе будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за контроль, организацию и проведению очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи", – сообщили в пресс-службе СУ СК региона.
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