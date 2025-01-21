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В Шерегеше снег сошел с крыши дома - РИА Новости, 21.01.2025
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17:24 21.01.2025 (обновлено: 18:55 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/sk-1994851896.html
В Шерегеше снег сошел с крыши дома
В Шерегеше снег сошел с крыши дома - РИА Новости, 21.01.2025
В Шерегеше снег сошел с крыши дома
Снег сошел с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, по данному факту проводится... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:24:00+03:00
2025-01-21T18:55:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Снег сошел с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что по улице Советской в Шерегеше сошел снег крыши дома, в результате пострадали находившиеся рядом две женщины и ребенок. Как сообщают подписчики, также повреждения получили несколько машин."Следкомом Кузбасса организована процессуальная проверка по факту травмирования людей в результате схода снега с крыши многоквартирного дома в Шерегеше... По поручению руководителя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу А.С. Безукладникова в территориальном следственном отделе по данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве.Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают очевидцев."По результатам будет принято процессуальное решение. В том числе будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за контроль, организацию и проведению очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи", – сообщили в пресс-службе СУ СК региона.
https://ria.ru/20250116/rebenok-1993953470.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, кемеровская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Кемеровская область
В Шерегеше снег сошел с крыши дома

СК: в кузбасском Шерегеше снег сошел с крыши дома, могут быть пострадавшие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Снег сошел с крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что по улице Советской в Шерегеше сошел снег крыши дома, в результате пострадали находившиеся рядом две женщины и ребенок. Как сообщают подписчики, также повреждения получили несколько машин.
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"Следкомом Кузбасса организована процессуальная проверка по факту травмирования людей в результате схода снега с крыши многоквартирного дома в Шерегеше... По поручению руководителя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу А.С. Безукладникова в территориальном следственном отделе по данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщили в ведомстве.
Собеседница агентства уточнила, что в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают очевидцев.
"По результатам будет принято процессуальное решение. В том числе будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за контроль, организацию и проведению очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи", – сообщили в пресс-службе СУ СК региона.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКемеровская область
 
 
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