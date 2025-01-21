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Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно - РИА Новости, 21.01.2025
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19:17 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/sim-1994880940.html
Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно
Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно - РИА Новости, 21.01.2025
Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно
Почти 80% россиян предпочли бы приобрести новую сим-карту без похода в офис, свидетельствуют результаты опроса ИАА TelecomDaily, посвященного рынку... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:17:00+03:00
2025-01-21T19:17:00+03:00
технологии
сим-карта
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Почти 80% россиян предпочли бы приобрести новую сим-карту без похода в офис, свидетельствуют результаты опроса ИАА TelecomDaily, посвященного рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи. "Когда абонентам задали вопрос, каким способом они бы предпочли купить новую SIM/eSIM, то сразу 79% высказались за дистанционный вариант", - говорится в сообщении агентства. Из числа абонентов, предпочитающих получить карту дистанционно, 48% опрошенных выбрали бы доставку сим-карты курьером, 31% — полностью бесконтактное получение карты. Лишь 21% предпочитают получить услугу очно в точке продаж. Как отмечается в исследовании, услуги дистанционной продажи сим/е-сим продолжают стремительно развиваться — за прошедший год их доля в общих продажах достигла 14% и выросла сразу на 3%. Наиболее удобным способом удаленной регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, еще 31% — сайт оператора связи. При этом большинство опрошенных (43%) полагают, что приобретение и установка обычной сим-карты проще, чем е-сим. Разобраться с е-сим было бы проще 15%, а 42% респондентов не видят разницы. По прогнозам агентства, в 2025 году дистанционные продажи займут уже 17% в общем объеме продаж сим-карт. В настоящее время среди мобильных операторов по количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – "МегаФон" (27%), на третьем – T2 (16%). В опросе методом онлайн-анкетирования с 14 по 20 октября 2024 года приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года дистанционно покупали сим/е-сим.
https://ria.ru/20241128/issledovanie-1986171788.html
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технологии, сим-карта
Технологии, сим-карта
Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно

ИАА TelecomDaily: 80% россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно

© iStock.com / YingkoSIM-карты
SIM-карты - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© iStock.com / Yingko
SIM-карты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Почти 80% россиян предпочли бы приобрести новую сим-карту без похода в офис, свидетельствуют результаты опроса ИАА TelecomDaily, посвященного рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи.
"Когда абонентам задали вопрос, каким способом они бы предпочли купить новую SIM/eSIM, то сразу 79% высказались за дистанционный вариант", - говорится в сообщении агентства.
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Из числа абонентов, предпочитающих получить карту дистанционно, 48% опрошенных выбрали бы доставку сим-карты курьером, 31% — полностью бесконтактное получение карты. Лишь 21% предпочитают получить услугу очно в точке продаж.
Как отмечается в исследовании, услуги дистанционной продажи сим/е-сим продолжают стремительно развиваться — за прошедший год их доля в общих продажах достигла 14% и выросла сразу на 3%.
Наиболее удобным способом удаленной регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, еще 31% — сайт оператора связи. При этом большинство опрошенных (43%) полагают, что приобретение и установка обычной сим-карты проще, чем е-сим. Разобраться с е-сим было бы проще 15%, а 42% респондентов не видят разницы.
По прогнозам агентства, в 2025 году дистанционные продажи займут уже 17% в общем объеме продаж сим-карт.
В настоящее время среди мобильных операторов по количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – "МегаФон" (27%), на третьем – T2 (16%).
В опросе методом онлайн-анкетирования с 14 по 20 октября 2024 года приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года дистанционно покупали сим/е-сим.
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