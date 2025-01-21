https://ria.ru/20250121/sim-1994880940.html

Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно

Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно - РИА Новости, 21.01.2025

Большинство россиян хотели бы купить новую сим-карту дистанционно

Почти 80% россиян предпочли бы приобрести новую сим-карту без похода в офис, свидетельствуют результаты опроса ИАА TelecomDaily, посвященного рынку... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:17:00+03:00

2025-01-21T19:17:00+03:00

2025-01-21T19:17:00+03:00

технологии

сим-карта

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Почти 80% россиян предпочли бы приобрести новую сим-карту без похода в офис, свидетельствуют результаты опроса ИАА TelecomDaily, посвященного рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи. "Когда абонентам задали вопрос, каким способом они бы предпочли купить новую SIM/eSIM, то сразу 79% высказались за дистанционный вариант", - говорится в сообщении агентства. Из числа абонентов, предпочитающих получить карту дистанционно, 48% опрошенных выбрали бы доставку сим-карты курьером, 31% — полностью бесконтактное получение карты. Лишь 21% предпочитают получить услугу очно в точке продаж. Как отмечается в исследовании, услуги дистанционной продажи сим/е-сим продолжают стремительно развиваться — за прошедший год их доля в общих продажах достигла 14% и выросла сразу на 3%. Наиболее удобным способом удаленной регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, еще 31% — сайт оператора связи. При этом большинство опрошенных (43%) полагают, что приобретение и установка обычной сим-карты проще, чем е-сим. Разобраться с е-сим было бы проще 15%, а 42% респондентов не видят разницы. По прогнозам агентства, в 2025 году дистанционные продажи займут уже 17% в общем объеме продаж сим-карт. В настоящее время среди мобильных операторов по количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – "МегаФон" (27%), на третьем – T2 (16%). В опросе методом онлайн-анкетирования с 14 по 20 октября 2024 года приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года дистанционно покупали сим/е-сим.

https://ria.ru/20241128/issledovanie-1986171788.html

https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976169471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сим-карта