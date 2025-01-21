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Власти уточнили, что при сходе снега с крыши в Шерегеше никто не пострадал
Власти уточнили, что при сходе снега с крыши в Шерегеше никто не пострадал - РИА Новости, 21.01.2025
Власти уточнили, что при сходе снега с крыши в Шерегеше никто не пострадал
Пострадавших при сходе снега с крыши дома в кузбасском Шерегеше нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:32:00+03:00
2025-01-21T18:32:00+03:00
2025-01-21T18:40:00+03:00
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кемеровская область
таштагольский район
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Пострадавших при сходе снега с крыши дома в кузбасском Шерегеше нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области со ссылкой на ЕДДС. Сообщалось, что снег сошел с крыши многоквартирного дома по улице Советской в поселке Шерегеш Кемеровской области, по предварительным данным, пострадали две женщины и ребенок, по данному факту проводится доследственная проверка. По данным подписчиков, также повреждения получили несколько машин. "По информации ЕДДС, никаких пострадавших нет, там даже материального ущерба нет", – сообщила собеседница агентства. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Кузбасса, организована проверка исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
https://ria.ru/20241229/mchs-1991945099.html
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россия, кемеровская область, таштагольский район, происшествия
Россия, Кемеровская область, Таштагольский район, Происшествия
Власти уточнили, что при сходе снега с крыши в Шерегеше никто не пострадал
Районная администрация: при сходе снега с крыши в Шерегеше никто не пострадал