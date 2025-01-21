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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 21.01.2025 (обновлено: 12:16 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/sever-1994769952.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 21.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, украинские войска потеряли за сутки до 60... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:11:00+03:00
2025-01-21T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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россия
волчанск
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 60 военных и танк в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Днепропетровской области нанесли удар по месту сбора ВСУ
Вчера, 09:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВолчанскХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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