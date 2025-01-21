https://ria.ru/20250121/sever-1994769952.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 21.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, украинские войска потеряли за сутки до 60... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:11:00+03:00

2025-01-21T12:11:00+03:00

2025-01-21T12:16:00+03:00

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россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Волчанска Харьковской области, украинские войска потеряли за сутки до 60 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250121/udar-1994742733.html

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волчанск

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россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)