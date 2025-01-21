https://ria.ru/20250121/sevastopol-1994765405.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:46:00+03:00

2025-01-21T11:46:00+03:00

2025-01-21T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса.Воздушная тревога была объявлена в 11.11 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

севастополь, происшествия, михаил развожаев