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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 21.01.2025 (обновлено: 12:56 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/sevastopol-1994765405.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:46:00+03:00
2025-01-21T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса.Воздушная тревога была объявлена в 11.11 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе продлилась полчаса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса.
Воздушная тревога была объявлена в 11.11 мск.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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