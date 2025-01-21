https://ria.ru/20250121/sevastopol-1994765405.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:46:00+03:00
2025-01-21T11:46:00+03:00
2025-01-21T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась полчаса.Воздушная тревога была объявлена в 11.11 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе продлилась полчаса