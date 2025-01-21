https://ria.ru/20250121/sevastopol-1994761089.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.01.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram канале о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 21.01.2025

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специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram канале о воздушной тревоге в городе.Воздушная тревога была объявлена во вторник, в 11.11 мск."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев.В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

севастополь, происшествия, михаил развожаев