https://ria.ru/20250121/servis-1994759517.html

Предприниматели получили через сервис МСП.РФ 18,1 млрд рублей микрозаймов

Предприниматели получили через сервис МСП.РФ 18,1 млрд рублей микрозаймов - РИА Новости, 21.01.2025

Предприниматели получили через сервис МСП.РФ 18,1 млрд рублей микрозаймов

Предприниматели по итогам прошлого года получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму свыше 18,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:14:00+03:00

2025-01-21T11:14:00+03:00

2025-01-21T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Предприниматели по итогам прошлого года получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму свыше 18,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Отмечается, что почти две трети – 65% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 30% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24% от общего объема микрозаймов, соответственно), а также производства (18%). "По итогам 2024 года средний размер микрозайма составил 2,4 миллиона рублей, средний срок кредитования – 2,6 года, а средневзвешенная ставка – 7,5%, что в 3-4 раза меньше ставок при банковском кредитовании. Поддержка таким образом предоставлена почти 6,9 тысячи МСП из 84 регионов страны", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Лидерами среди регионов по объему микрокредитования через сервис на МСП.РФ стали Краснодарский край и Удмуртская Республика (по 1,1 миллиарда рублей), Республика Крым (961 миллион рублей), Иркутская область и Республика Татарстан (937 миллионов рублей и 914 миллионов рублей, соответственно). Государственные МФО ряда регионов снижают процентную ставку при получении заявки от пользователей Цифровой платформы МСП.РФ, уточнили в пресс-службе. В акции "Минус % через сервис" участвуют государственные МФО Алтайского, Приморского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кировской, Московской, Саратовской и Тюменской областей, Удмуртской и Чувашской Республик. Так, начинающий индивидуальный предприниматель Алиса Полякова из Воронежской области получила через сервис на МСП.РФ микрозаем на 800 тысяч рублей по ставке 4,0%, которые направила на открытие интерактивного парка развлечений для детей под франшизой "WOW!land". В Орловской области производитель корпусной мебели ООО "Таймлесс" на полученные средства в размере 4,95 миллиона рублей по ставке 6,5% годовых приобрел высокотехнологичный деревообрабатывающий центр с ЧПУ, что позволило увеличить выпуск продукции и освоить импортозамещающие технологии в производстве. По данным пресс-службы, поддержку через Цифровую платформу МСП.РФ получают и начинающие предприниматели из новых регионов. Благодаря микрозайму в размере 5 миллионов рублей под 4% годовых предприниматель в Запорожской области (Мелитополь) смог открыть бизнес по ремонту автомобилей и продаже комплектующих, направив микрозаем на покупку необходимого оборудования, пополнения товарных запасов, а также оплату арендных и налоговых платежей. Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, корпорация мсп, александр исаевич