https://ria.ru/20250121/sapery-1994730879.html
Работа саперов в Селидово затруднена из-за украинских беспилотников
Работа саперов в Селидово затруднена из-за украинских беспилотников - РИА Новости, 21.01.2025
Работа саперов в Селидово затруднена из-за украинских беспилотников
Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона 90-й танковой дивизии группировки "Центр" осуществляют разминирование освобожденного Селидово под... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:52:00+03:00
2025-01-21T05:52:00+03:00
2025-01-21T05:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
андрей макаров
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона 90-й танковой дивизии группировки "Центр" осуществляют разминирование освобожденного Селидово под постоянными атаками БПЛА ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий инженерно-саперного подразделения Андрей Макаров. "Беспилотники последнее время очень часто летают, и не один, и не два, их очень много и вот приходиться их как-то сбивать, уничтожать. В целях безопасности группы ношу с собой ружье, в случае чего уничтожение БПЛА ВСУ, таких как FPV-дроны и квадрокоптеры Mavic и так далее", - рассказал военнослужащий, прикрывающий саперную группу с неба. По его словам, подразделение саперов продолжает освобождать город Селидово и районы от взрывоопасных предметов, но из-за регулярных атак вражеских беспилотников разминирование затруднено и происходит недостаточно быстро. На кадрах слышна практически постоянная работа стрелкового оружия по БПЛА противника. Корреспонденту РИА Новости удалось заснять БПЛА ВСУ самолетного типа, пролетающий над группой специалистов ВС РФ, ведущих расчистку улиц от опасных "сюрпризов", оставленных ВСУ. В некоторых районах отсутствуют мирные жители, так как территория подлежит полному обследованию инженерно-саперными подразделениями ВС РФ на наличие взрывоопасных предметов, с их последующей ликвидацией. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны России сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов. Город по-прежнему обстреливают из артиллерии и с дронов.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994728621.html
https://ria.ru/20250121/sapery-1994715926.html
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РИА Новости
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селидово, россия, донецкая народная республика, андрей макаров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Макаров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Работа саперов в Селидово затруднена из-за украинских беспилотников
Российские саперы разминируют Селидово под постоянными атаками беспилотников ВСУ