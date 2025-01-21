https://ria.ru/20250121/sapery-1994715926.html

На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров

На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров - РИА Новости, 21.01.2025

На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров

Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T00:26:00+03:00

2025-01-21T00:26:00+03:00

2025-01-21T00:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и уничтожили более полутора миллионов взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. История инженерных войск начинается с указа Петра I от 21 января 1701 года о создании инженерной школы. В ВС РФ 21 января отмечается День Инженерных войск. "Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. "Проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн. взрывоопасных предметов", - добавили в МО РФ. Кроме того, отряд разминирования Международного противоминного центра РФ выполнил уже шесть гуманитарных операций в Лаосе и очистил там более 190 гектаров территории, обнаружил и уничтожил свыше 3500 неразорвавшихся боеприпасов. Инженерные войска в своей работе используют более 600 видов различной техники и устройств. В 2024 году они получили более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества. Продолжается перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.

https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html

https://ria.ru/20250120/selidovo-1994537314.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, херсонская область , безопасность