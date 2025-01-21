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На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров - РИА Новости, 21.01.2025
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https://ria.ru/20250121/sapery-1994715926.html
На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров
На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров - РИА Новости, 21.01.2025
На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров
Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T00:26:00+03:00
2025-01-21T00:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и уничтожили более полутора миллионов взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. История инженерных войск начинается с указа Петра I от 21 января 1701 года о создании инженерной школы. В ВС РФ 21 января отмечается День Инженерных войск. "Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. "Проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн. взрывоопасных предметов", - добавили в МО РФ. Кроме того, отряд разминирования Международного противоминного центра РФ выполнил уже шесть гуманитарных операций в Лаосе и очистил там более 190 гектаров территории, обнаружил и уничтожил свыше 3500 неразорвавшихся боеприпасов. Инженерные войска в своей работе используют более 600 видов различной техники и устройств. В 2024 году они получили более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества. Продолжается перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.
https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html
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россия, донецкая народная республика, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Безопасность
На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров

Российские саперы разминировали 85 тысяч гектаров на освобожденных территориях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и уничтожили более полутора миллионов взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
История инженерных войск начинается с указа Петра I от 21 января 1701 года о создании инженерной школы. В ВС РФ 21 января отмечается День Инженерных войск.
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"Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
"Проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн. взрывоопасных предметов", - добавили в МО РФ.
Кроме того, отряд разминирования Международного противоминного центра РФ выполнил уже шесть гуманитарных операций в Лаосе и очистил там более 190 гектаров территории, обнаружил и уничтожил свыше 3500 неразорвавшихся боеприпасов.
Инженерные войска в своей работе используют более 600 видов различной техники и устройств. В 2024 году они получили более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества. Продолжается перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.
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Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьБезопасность
 
 
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