На освобожденных территориях разминировали более 85 тысяч гектаров
Российские саперы разминировали 85 тысяч гектаров на освобожденных территориях
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Российские сапёры во время разминирования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очистили более 85 тысяч гектаров, проверили более 17 тысяч зданий и уничтожили более полутора миллионов взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
История инженерных войск начинается с указа Петра I от 21 января 1701 года о создании инженерной школы. В ВС РФ 21 января отмечается День Инженерных войск.
Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР
8 октября 2024, 05:39
"Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. В настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
"Проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередач, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн. взрывоопасных предметов", - добавили в МО РФ.
Кроме того, отряд разминирования Международного противоминного центра РФ выполнил уже шесть гуманитарных операций в Лаосе и очистил там более 190 гектаров территории, обнаружил и уничтожил свыше 3500 неразорвавшихся боеприпасов.
Инженерные войска в своей работе используют более 600 видов различной техники и устройств. В 2024 году они получили более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества. Продолжается перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения.