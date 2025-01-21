Рейтинг@Mail.ru
Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/saper-1994728345.html
Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины
Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины - РИА Новости, 21.01.2025
Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины
Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск "Запад" с позывным "Рубин" рассказал, какими правилами он с сослуживцами пользуется, чтобы избежать... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:06:00+03:00
2025-01-21T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929524366_0:22:3060:1743_1920x0_80_0_0_e9b5bdc3b8dd25889064c03da66a5760.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск "Запад" с позывным "Рубин" рассказал, какими правилами он с сослуживцами пользуется, чтобы избежать ранений от вражеских мин и самодельных взрывных устройств. День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Нужно просто под ноги смотреть, руками ничего не брать, не пинать. Маскируют максимально. Любые банки, любые предметы. То, что не тобой положено, не тобой оно должно быть и взято. Это наша жизнь, наше здоровье", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он поведал, что за то время, пока служит в инженерном подразделении группировки войск "Запад", находил с сослуживцами различные замаскированные взрывные устройства. В частности, жестяные банки, начинённые гвоздями и болтами в качестве поражающих элементов, а также мины, обтянутые корой и стилизованные под ветку от дерева.
https://ria.ru/20250120/selidovo-1994537314.html
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988947311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929524366_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_d2714bfd11b6f431690fef0e422398e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины

Офицер с позывным "Рубин" рассказал, какими правилами пользуется

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРаботы саперов
Работы саперов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Работы саперов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск "Запад" с позывным "Рубин" рассказал, какими правилами он с сослуживцами пользуется, чтобы избежать ранений от вражеских мин и самодельных взрывных устройств.
День инженерных войск отмечается в России 21 января.
Работа саперов по разминированию освобожденных территорий в районе Селидово - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Саперы рассказали о разминировании территории в районе Селидово
Вчера, 05:05
"Нужно просто под ноги смотреть, руками ничего не брать, не пинать. Маскируют максимально. Любые банки, любые предметы. То, что не тобой положено, не тобой оно должно быть и взято. Это наша жизнь, наше здоровье", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он поведал, что за то время, пока служит в инженерном подразделении группировки войск "Запад", находил с сослуживцами различные замаскированные взрывные устройства. В частности, жестяные банки, начинённые гвоздями и болтами в качестве поражающих элементов, а также мины, обтянутые корой и стилизованные под ветку от дерева.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Саперы полностью очищают жилые районы освобожденного Украинска
13 декабря 2024, 05:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала