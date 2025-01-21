https://ria.ru/20250121/saper-1994728345.html

Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины

Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины - РИА Новости, 21.01.2025

Сапер группировки "Запад" рассказал, как не попасться на вражеские мины

Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск "Запад" с позывным "Рубин" рассказал, какими правилами он с сослуживцами пользуется, чтобы избежать... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T05:06:00+03:00

2025-01-21T05:06:00+03:00

2025-01-21T05:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Командир инженерно-штурмового отделения группировки войск "Запад" с позывным "Рубин" рассказал, какими правилами он с сослуживцами пользуется, чтобы избежать ранений от вражеских мин и самодельных взрывных устройств. День инженерных войск отмечается в России 21 января. "Нужно просто под ноги смотреть, руками ничего не брать, не пинать. Маскируют максимально. Любые банки, любые предметы. То, что не тобой положено, не тобой оно должно быть и взято. Это наша жизнь, наше здоровье", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он поведал, что за то время, пока служит в инженерном подразделении группировки войск "Запад", находил с сослуживцами различные замаскированные взрывные устройства. В частности, жестяные банки, начинённые гвоздями и болтами в качестве поражающих элементов, а также мины, обтянутые корой и стилизованные под ветку от дерева.

https://ria.ru/20250120/selidovo-1994537314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность