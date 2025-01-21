https://ria.ru/20250121/samolet-1994886195.html

Рейс из Сочи не смог сесть в Узбекистане из-за тумана

Рейс из Сочи не смог сесть в Узбекистане из-за тумана - РИА Новости, 21.01.2025

Рейс из Сочи не смог сесть в Узбекистане из-за тумана

Рейс Uzbekistan airways из Сочи в Наманган на востоке Узбекистана во вторник вечером не смог сесть в аэропорту назначения из-за тумана, борт был перенаправлен в РИА Новости, 21.01.2025

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ТАШКЕНТ, 21 янв - РИА Новости. Рейс Uzbekistan airways из Сочи в Наманган на востоке Узбекистана во вторник вечером не смог сесть в аэропорту назначения из-за тумана, борт был перенаправлен в соседнюю Фергану, сообщает пресс-служба Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, во вторник вечером в связи с сильным туманом в международном аэропорту Намангана временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Самолёт рейса HY-9826 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Сочи - Наманган произвел посадку в 19.24 (17.24 мск) на запасном аэродроме в Фергане", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. Пассажиры лайнера будут доставлены в Наманган на автобусах (расстояние между Наманганом и Ферганой - около 80 километров). По данным пресс-службы, также летевшие в Наманган рейс XY-651 авиакомпании Flynas из Джидды и рейс HH-578 авиакомпании Qanot Sharq из Cтамбула были перенаправлены в Ташкент. Посадка двух лайнеров прошла в штатном режиме, самолёты ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь в Наманган.

https://ria.ru/20250120/samolet-1994546623.html

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