https://ria.ru/20250121/samara-1994805154.html

В Самаре группа мужчин напала на депутата, заступившегося за девушку

В Самаре группа мужчин напала на депутата, заступившегося за девушку - РИА Новости, 21.01.2025

В Самаре группа мужчин напала на депутата, заступившегося за девушку

Группа мужчин напала на депутата кировского райсовета Самары Сергея Турусина, который заступился за девушку, полиция установила личности участников конфликта. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:32:00+03:00

2025-01-21T14:32:00+03:00

2025-01-21T14:32:00+03:00

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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Группа мужчин напала на депутата кировского райсовета Самары Сергея Турусина, который заступился за девушку, полиция установила личности участников конфликта. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в понедельник вечером жительница общежития в Промышленном районе Самары увидела, как трое мужчин избивают в холле здания четвертого мужчину. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие правоохранители якобы посоветовали ей переночевать в другом месте, чтобы избежать конфликта с нападавшими. Тогда девушка позвонила знакомому депутату Турусину и попросила сопроводить ее к подруге. В какой-то момент группа мужчин окружила машину депутата, они стали бить в ней стекла и угрожать ножом, требуя выдать девушку. Депутат открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое стекло. На видео в Telegram-канале Матвеева видно, как группа мужчин угрожает девушке, используя нецензурную лексику, один из них пытается напасть на нее, но его перехватывает сотрудник полиции. В ГУМВД России по Самарской области сообщили, что 20 января в дежурную часть полиции в Промышленном районе поступили данные о звуках стрельбы возле одного из многоквартирных домов. "Полицейские установили всех участников инцидента - граждан Российской Федерации, оказали первую доврачебную помощь раненым мужчинам, которые до этого, со слов одного из участников, угрожали ему ножами, и передали их медикам. В настоящий момент собранные материалы переданы в следственные органы", - говорится в сообщении ведомства. При этом в пресс-службе не уточнили, поступал ли к ним вызов от девушки по поводу конфликта в общежитии.

https://ria.ru/20241120/samara-1984913386.html

https://ria.ru/20240718/deputat-1960581149.html

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происшествия, самара, россия, самарская область, михаил матвеев, госдума рф