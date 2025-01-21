https://ria.ru/20250121/sahalin-1994727658.html

На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации

На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 21.01.2025

На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации

Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации, он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:54:00+03:00

2025-01-21T04:54:00+03:00

2025-01-21T04:54:00+03:00

происшествия

россия

сахалинская область

южно-сахалинск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации, он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области. "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Иностранный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке покинуть территорию Российской Федерации. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По версии следствия, не позднее января 2021 года обвиняемый в Южно-Сахалинске вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России. Он занимался пропагандированием криминальной идеологии, вел документацию по контролю и расходованию "общака", принимал участие в так называемых "сходках", а также осуществлял иные противоправные деяния, направленные на продолжение деятельности ячейки экстремистской организации. В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html

https://ria.ru/20240605/kriminal-1950745759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалинская область, южно-сахалинск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сахалин