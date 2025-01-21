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На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 21.01.2025
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04:54 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/sahalin-1994727658.html
На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации
На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 21.01.2025
На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации
Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации, он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:54:00+03:00
2025-01-21T04:54:00+03:00
происшествия
россия
сахалинская область
южно-сахалинск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации, он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области. "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Иностранный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке покинуть территорию Российской Федерации. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По версии следствия, не позднее января 2021 года обвиняемый в Южно-Сахалинске вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России. Он занимался пропагандированием криминальной идеологии, вел документацию по контролю и расходованию "общака", принимал участие в так называемых "сходках", а также осуществлял иные противоправные деяния, направленные на продолжение деятельности ячейки экстремистской организации. В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
https://ria.ru/20250117/navalnyy-1994141859.html
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россия
сахалинская область
южно-сахалинск
сахалин
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происшествия, россия, сахалинская область, южно-сахалинск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сахалин
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сахалин
На Сахалине задержали иностранца за участие в экстремистской организации

На Сахалине 24-летнего иностранца заподозрили в экстремизме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего иностранца за участие в деятельности экстремистской организации, он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Иностранный гражданин был задержан сотрудниками ФСБ России при попытке покинуть территорию Российской Федерации. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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По версии следствия, не позднее января 2021 года обвиняемый в Южно-Сахалинске вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России. Он занимался пропагандированием криминальной идеологии, вел документацию по контролю и расходованию "общака", принимал участие в так называемых "сходках", а также осуществлял иные противоправные деяния, направленные на продолжение деятельности ячейки экстремистской организации.
В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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