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ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента

ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента - РИА Новости, 21.01.2025

ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, оспаривающего решение Конституционного суда... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:44:00+03:00

2025-01-21T16:44:00+03:00

2025-01-21T16:44:00+03:00

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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, оспаривающего решение Конституционного суда Румынии об отмене президентских выборов в стране. Ранее Джеорджеску обратился в ЕСПЧ с просьбой ввести меры против решения Конституционного суда Румынии. В частности, он попросил приостановить действие решения КС Румынии об отмене выборов до вынесения вердикта европейского суда и обязать правительство Румынии возобновить избирательный процесс с учетом результатов первого тура. "Суд отклонил жалобу, поскольку она не подпадает под действие статьи 39 (обеспечительные меры) регламента Суда", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ЕСПЧ. Суд уточняет, что обеспечительные меры на основании статьи 39, к которой апеллировал Джеорджеску в жалобе, принимаются только в исключительных случаях, если ЕСПЧ установит, что в случае их непринятия существует неминуемая опасность причинения вреда заявителю. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, проводивший активную кампанию в TikTok. Его основная соперница Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов после рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и государственных структур. В качестве доказательств были представлены рассекреченные документы, согласно которым кампания прошла с нарушениями. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что МВД и спецслужбы выявили значительные нарушения. По их данным, сотни блогеров получали оплату за продвижение Джеорджеску, а в TikTok использовались более 25 тысяч аккаунтов, активность которых резко возросла за две недели до выборов. Управление аккаунтами осуществлялось через Telegram-каналы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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