ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента
ЕСПЧ отклонил жалобу Джеорджеску на решение КС Румынии об отмене выборов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, оспаривающего решение Конституционного суда Румынии об отмене президентских выборов в стране.
Ранее Джеорджеску обратился в ЕСПЧ с просьбой ввести меры против решения Конституционного суда Румынии. В частности, он попросил приостановить действие решения КС Румынии об отмене выборов до вынесения вердикта европейского суда и обязать правительство Румынии возобновить избирательный процесс с учетом результатов первого тура.
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"Суд отклонил жалобу, поскольку она не подпадает под действие статьи 39 (обеспечительные меры) регламента Суда", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ЕСПЧ.
Суд уточняет, что обеспечительные меры на основании статьи 39, к которой апеллировал Джеорджеску в жалобе, принимаются только в исключительных случаях, если ЕСПЧ установит, что в случае их непринятия существует неминуемая опасность причинения вреда заявителю.
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Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов после рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и государственных структур. В качестве доказательств были представлены рассекреченные документы, согласно которым кампания прошла с нарушениями.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что МВД и спецслужбы выявили значительные нарушения. По их данным, сотни блогеров получали оплату за продвижение Джеорджеску, а в TikTok использовались более 25 тысяч аккаунтов, активность которых резко возросла за две недели до выборов. Управление аккаунтами осуществлялось через Telegram-каналы.