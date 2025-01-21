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ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента - РИА Новости, 21.01.2025
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16:44 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/rumyniya-1994840264.html
ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента
ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента - РИА Новости, 21.01.2025
ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, оспаривающего решение Конституционного суда... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:44:00+03:00
2025-01-21T16:44:00+03:00
в мире
румыния
сша
клаус йоханнис
европейский суд по правам человека (еспч)
нато
президентские выборы в румынии — 2024
кэлин джеорджеску
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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, оспаривающего решение Конституционного суда Румынии об отмене президентских выборов в стране. Ранее Джеорджеску обратился в ЕСПЧ с просьбой ввести меры против решения Конституционного суда Румынии. В частности, он попросил приостановить действие решения КС Румынии об отмене выборов до вынесения вердикта европейского суда и обязать правительство Румынии возобновить избирательный процесс с учетом результатов первого тура. "Суд отклонил жалобу, поскольку она не подпадает под действие статьи 39 (обеспечительные меры) регламента Суда", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ЕСПЧ. Суд уточняет, что обеспечительные меры на основании статьи 39, к которой апеллировал Джеорджеску в жалобе, принимаются только в исключительных случаях, если ЕСПЧ установит, что в случае их непринятия существует неминуемая опасность причинения вреда заявителю. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, проводивший активную кампанию в TikTok. Его основная соперница Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов после рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов и государственных структур. В качестве доказательств были представлены рассекреченные документы, согласно которым кампания прошла с нарушениями. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что МВД и спецслужбы выявили значительные нарушения. По их данным, сотни блогеров получали оплату за продвижение Джеорджеску, а в TikTok использовались более 25 тысяч аккаунтов, активность которых резко возросла за две недели до выборов. Управление аккаунтами осуществлялось через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html
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в мире, румыния, сша, клаус йоханнис, европейский суд по правам человека (еспч), нато, президентские выборы в румынии — 2024, кэлин джеорджеску
В мире, Румыния, США, Клаус Йоханнис, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024, Кэлин Джеорджеску
ЕСПЧ отклонил жалобу на решение КС Румынии об отмене выборов президента

ЕСПЧ отклонил жалобу Джеорджеску на решение КС Румынии об отмене выборов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, оспаривающего решение Конституционного суда Румынии об отмене президентских выборов в стране.
Ранее Джеорджеску обратился в ЕСПЧ с просьбой ввести меры против решения Конституционного суда Румынии. В частности, он попросил приостановить действие решения КС Румынии об отмене выборов до вынесения вердикта европейского суда и обязать правительство Румынии возобновить избирательный процесс с учетом результатов первого тура.
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"Суд отклонил жалобу, поскольку она не подпадает под действие статьи 39 (обеспечительные меры) регламента Суда", - говорится в опубликованном во вторник заявлении ЕСПЧ.
Суд уточняет, что обеспечительные меры на основании статьи 39, к которой апеллировал Джеорджеску в жалобе, принимаются только в исключительных случаях, если ЕСПЧ установит, что в случае их непринятия существует неминуемая опасность причинения вреда заявителю.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, проводивший активную кампанию в TikTok. Его основная соперница Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что МВД и спецслужбы выявили значительные нарушения. По их данным, сотни блогеров получали оплату за продвижение Джеорджеску, а в TikTok использовались более 25 тысяч аккаунтов, активность которых резко возросла за две недели до выборов. Управление аккаунтами осуществлялось через Telegram-каналы.
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