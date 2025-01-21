Рейтинг@Mail.ru
На благоустройство в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
15:01 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/rubli-1994812812.html
На благоустройство в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей
На благоустройство в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей - РИА Новости, 21.01.2025
На благоустройство в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей
На благоустройство территорий в Хабаровском крае выделено 365 миллионов рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:01:00+03:00
2025-01-21T15:01:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962714746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12a616f23eecbf254629154a01a9ec1a.jpg
ХАБАРОВСК, 21 янв - РИА Новости. На благоустройство территорий в Хабаровском крае выделено 365 миллионов рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "В этом году по результатам голосования, в котором активно участвовали жители Хабаровского края, отобран 71 проект в 50 муниципалитетах. Общая сумма финансирования составит 365 миллионов рублей, в т.ч. 354 млн рублей - из федерального бюджета по новому президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как отметил глава региона, контракты на выполнение работ по благоустройству по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" муниципалитеты должны заключить до 1 апреля. "Считаю, что надо максимально задействовать возможности местных производителей необходимых при благоустройстве материалов. За время действия программы ФКГС с 2019 года у нас в регионе уже приведено в современный вид 661 общественное пространство", - заключил губернатор. По данным правительства региона, все территории для благоустройства выбрали сами жители края по всероссийскому голосованию на платформе za.gorodsreda.ru в прошлом году. Безусловными лидерами стали проекты в городских агломерациях края. Так, за сквер по переулку Краснореченскому в Хабаровске проголосовало более 10 тысяч человек, а за сквер по улице Руднева свои голоса отдали около 7 тысяч жителей региона. В Комсомольске-на-Амуре лидерами голосования стали зона отдыха и аллея в парке имени Юрия Гагарина, которые набрали более 4,5 тысячи голосов и 3,5 тысячи голосов соответственно. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" с 2019 по 2024 год реализовывался по линии национального проекта "Жилье и городская среда".
https://ria.ru/20241220/natsproekt-1990312156.html
https://ria.ru/20241217/reysy-1989614143.html
хабаровск
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962714746_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24e3c8c1f5ad044bef0434155852eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, комсомольск-на-амуре, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Дмитрий Демешин
На благоустройство в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей

На благоустройство территорий в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Демешин
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 21 янв - РИА Новости. На благоустройство территорий в Хабаровском крае выделено 365 миллионов рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"В этом году по результатам голосования, в котором активно участвовали жители Хабаровского края, отобран 71 проект в 50 муниципалитетах. Общая сумма финансирования составит 365 миллионов рублей, в т.ч. 354 млн рублей - из федерального бюджета по новому президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Хабаровский край активно участвует в реализации 14 президентских национальных проектов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Хабаровский край участвует в реализации 14 президентских нацпроектов
20 декабря 2024, 08:37
Как отметил глава региона, контракты на выполнение работ по благоустройству по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" муниципалитеты должны заключить до 1 апреля.
"Считаю, что надо максимально задействовать возможности местных производителей необходимых при благоустройстве материалов. За время действия программы ФКГС с 2019 года у нас в регионе уже приведено в современный вид 661 общественное пространство", - заключил губернатор.
По данным правительства региона, все территории для благоустройства выбрали сами жители края по всероссийскому голосованию на платформе za.gorodsreda.ru в прошлом году. Безусловными лидерами стали проекты в городских агломерациях края. Так, за сквер по переулку Краснореченскому в Хабаровске проголосовало более 10 тысяч человек, а за сквер по улице Руднева свои голоса отдали около 7 тысяч жителей региона. В Комсомольске-на-Амуре лидерами голосования стали зона отдыха и аллея в парке имени Юрия Гагарина, которые набрали более 4,5 тысячи голосов и 3,5 тысячи голосов соответственно.
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" с 2019 по 2024 год реализовывался по линии национального проекта "Жилье и городская среда".
Самолет авиакомпании Хабаваиа - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Хабаровском крае увеличат количество рейсов
17 декабря 2024, 10:08
 
Хабаровский крайХабаровскКомсомольск-на-АмуреДмитрий Демешин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала