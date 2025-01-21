На благоустройство в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей
На благоустройство территорий в Хабаровском крае выделили 365 миллионов рублей
Дмитрий Демешин
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ХАБАРОВСК, 21 янв - РИА Новости. На благоустройство территорий в Хабаровском крае выделено 365 миллионов рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"В этом году по результатам голосования, в котором активно участвовали жители Хабаровского края, отобран 71 проект в 50 муниципалитетах. Общая сумма финансирования составит 365 миллионов рублей, в т.ч. 354 млн рублей - из федерального бюджета по новому президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Как отметил глава региона, контракты на выполнение работ по благоустройству по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" муниципалитеты должны заключить до 1 апреля.
"Считаю, что надо максимально задействовать возможности местных производителей необходимых при благоустройстве материалов. За время действия программы ФКГС с 2019 года у нас в регионе уже приведено в современный вид 661 общественное пространство", - заключил губернатор.
По данным правительства региона, все территории для благоустройства выбрали сами жители края по всероссийскому голосованию на платформе za.gorodsreda.ru в прошлом году. Безусловными лидерами стали проекты в городских агломерациях края. Так, за сквер по переулку Краснореченскому в Хабаровске проголосовало более 10 тысяч человек, а за сквер по улице Руднева свои голоса отдали около 7 тысяч жителей региона. В Комсомольске-на-Амуре лидерами голосования стали зона отдыха и аллея в парке имени Юрия Гагарина, которые набрали более 4,5 тысячи голосов и 3,5 тысячи голосов соответственно.
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" с 2019 по 2024 год реализовывался по линии национального проекта "Жилье и городская среда".
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