Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Госсекретарь США Рубио: военные действия между РФ и Украиной должны прекратиться
© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Военные действия между Россией и Украиной должны прекратиться, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит CNN.
"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент: он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", — сказал он.
"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент: он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", — сказал он.
Рубио добавил, что поскольку прекращение огня "будет главным приоритетом президента", то это "произойдет почти немедленно". Вместе с тем он добавил, что разрешение кризиса будет сложным процессом.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы в то время он был президентом вместо Джо Байдена.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы в то время он был президентом вместо Джо Байдена.