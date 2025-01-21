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Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 21.01.2025 (обновлено: 19:46 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/rubio-1994746556.html
Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Военные действия между Россией и Украиной должны прекратиться, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит CNN. "Мы хотим, чтобы война... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:56:00+03:00
2025-01-21T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Военные действия между Россией и Украиной должны прекратиться, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит CNN. "Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент: он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", — сказал он.Рубио добавил, что поскольку прекращение огня "будет главным приоритетом президента", то это "произойдет почти немедленно". Вместе с тем он добавил, что разрешение кризиса будет сложным процессом.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы в то время он был президентом вместо Джо Байдена.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994739704.html
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в мире, россия, украина, марко рубио, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп
Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Госсекретарь США Рубио: военные действия между РФ и Украиной должны прекратиться

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Военные действия между Россией и Украиной должны прекратиться, заявил новый госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит CNN.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент: он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Рубио добавил, что поскольку прекращение огня "будет главным приоритетом президента", то это "произойдет почти немедленно". Вместе с тем он добавил, что разрешение кризиса будет сложным процессом.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы в то время он был президентом вместо Джо Байдена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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