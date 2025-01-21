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Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря - РИА Новости, 21.01.2025
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01:20 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/rubio-1994718437.html
Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря
Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря - РИА Новости, 21.01.2025
Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря
Комитет по международным делам сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначенцев в новой администрации президента РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T01:20:00+03:00
2025-01-21T01:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Комитет по международным делам сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначенцев в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span. Теперь кандидатуру Рубио предстоит утвердить полному составу верхней палаты конгресса. В случае одобрения сенатом 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем, занявшим должность главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США. "Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача - консультировать его и исполнять указания", - подчеркивал Рубио, отмечая, что первоочередная цель новой администрации заключается в том, чтобы сделать Америку "безопаснее, сильнее и процветающей". Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине. Рубио ранее был кандидатом на пост вице-президента, но уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994713449.html
https://ria.ru/20250115/ssha-1993923908.html
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в мире, сша, китай, флорида, марко рубио, дональд трамп, нато
В мире, США, Китай, Флорида, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО
Комитет сената США одобрил Марко Рубио на пост госсекретаря

Комитет сената США одобрил Рубио на пост госсекретаря в администрации Трампа

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Комитет по международным делам сената США одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, первого из ключевых назначенцев в новой администрации президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Теперь кандидатуру Рубио предстоит утвердить полному составу верхней палаты конгресса.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Госдуме заявили, что Трамп сочетает в себе три амплуа
Вчера, 23:29
В случае одобрения сенатом 53-летний сенатор от Флориды станет первым латиноамериканцем, занявшим должность главы внешнеполитического ведомства США. Во время недавних слушаний в палате он заявил, что намерен твердо следовать политике Трампа, направленной на отстаивание национальных интересов США.
"Внешняя политика Соединенных Штатов будет определяться президентом, а моя задача - консультировать его и исполнять указания", - подчеркивал Рубио, отмечая, что первоочередная цель новой администрации заключается в том, чтобы сделать Америку "безопаснее, сильнее и процветающей".
Рубио известен своими жесткими взглядами на Китай, Иран, Кубу и Венесуэлу. На слушаниях в сенате он подчеркнул важность усиления позиций США в Арктике, необходимости защиты Панамского канала от возможного влияния КНР, а также заявил о поддержке НАТО и необходимости "смелого подхода к дипломатии" и "компромиссов всех сторон" для окончания конфликта на Украине.
Рубио ранее был кандидатом на пост вице-президента, но уступил это место бывшему сенатору Джей Ди Вэнсу.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Рубио рассказал, как США будут решать международные разногласия
15 января, 22:32
 
В миреСШАКитайФлоридаМарко РубиоДональд ТрампНАТО
 
 
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