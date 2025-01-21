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В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей" - РИА Новости, 21.01.2025
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16:45 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/rpts-1994840569.html
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей" - РИА Новости, 21.01.2025
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"
Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:45:00+03:00
2025-01-21T16:45:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
вахтанг кипшидзе
дональд трамп
андрей клишас
московский патриархат
воз
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский", а также подписал указ о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения. &quot;Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой. И в этой среде наша страна призвана действовать последовательно и разумно, особенно учитывая демографическую ситуацию. Впрочем, анонсированный выход США из ВОЗ, которая является эффективным инструментом легализации гендерной идеологии, – это уже даже не декларация. Сенатор Андрей Клишас метко назвал это &quot;самым сильным ударом по глобалистам за 30 лет&quot;, - написал Кипшидзе.
https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), вахтанг кипшидзе, дональд трамп, андрей клишас, московский патриархат, воз
В мире, США, Вашингтон (штат), Вахтанг Кипшидзе, Дональд Трамп, Андрей Клишас, Московский Патриархат, ВОЗ
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"

РПЦ: конкуренция в пространстве традиционных ценностей возросла с приходом США

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский", а также подписал указ о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения.
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"Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой. И в этой среде наша страна призвана действовать последовательно и разумно, особенно учитывая демографическую ситуацию. Впрочем, анонсированный выход США из ВОЗ, которая является эффективным инструментом легализации гендерной идеологии, – это уже даже не декларация. Сенатор Андрей Клишас метко назвал это "самым сильным ударом по глобалистам за 30 лет", - написал Кипшидзе.

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В миреСШАВашингтон (штат)Вахтанг КипшидзеДональд ТрампАндрей КлишасМосковский ПатриархатВОЗ
 
 
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