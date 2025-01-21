https://ria.ru/20250121/rpts-1994840569.html

В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"

В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей" - РИА Новости, 21.01.2025

В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"

Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:45:00+03:00

2025-01-21T16:45:00+03:00

2025-01-21T16:45:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

вахтанг кипшидзе

дональд трамп

андрей клишас

московский патриархат

воз

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский", а также подписал указ о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения. "Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой. И в этой среде наша страна призвана действовать последовательно и разумно, особенно учитывая демографическую ситуацию. Впрочем, анонсированный выход США из ВОЗ, которая является эффективным инструментом легализации гендерной идеологии, – это уже даже не декларация. Сенатор Андрей Клишас метко назвал это "самым сильным ударом по глобалистам за 30 лет", - написал Кипшидзе.

https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html

https://ria.ru/20250121/soglashenie-1994836249.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), вахтанг кипшидзе, дональд трамп, андрей клишас, московский патриархат, воз