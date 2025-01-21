https://ria.ru/20250121/rpts-1994840569.html
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей" - РИА Новости, 21.01.2025
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"
Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:45:00+03:00
2025-01-21T16:45:00+03:00
2025-01-21T16:45:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
вахтанг кипшидзе
дональд трамп
андрей клишас
московский патриархат
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой, заявил во вторник зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что "существует только два пола – мужской и женский", а также подписал указ о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения. "Пространство традиционных ценностей с приходом на эту площадку США, по крайней мере декларативно, становится высококонкурентной средой. И в этой среде наша страна призвана действовать последовательно и разумно, особенно учитывая демографическую ситуацию. Впрочем, анонсированный выход США из ВОЗ, которая является эффективным инструментом легализации гендерной идеологии, – это уже даже не декларация. Сенатор Андрей Клишас метко назвал это "самым сильным ударом по глобалистам за 30 лет", - написал Кипшидзе.
https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html
https://ria.ru/20250121/soglashenie-1994836249.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), вахтанг кипшидзе, дональд трамп, андрей клишас, московский патриархат, воз
В мире, США, Вашингтон (штат), Вахтанг Кипшидзе, Дональд Трамп, Андрей Клишас, Московский Патриархат, ВОЗ
В РПЦ увидели в США конкурента на "площадке традиционных ценностей"
РПЦ: конкуренция в пространстве традиционных ценностей возросла с приходом США