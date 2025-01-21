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Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани - РИА Новости, 21.01.2025
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10:58 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/roszdravnadzor-1994756091.html
Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани
Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани - РИА Новости, 21.01.2025
Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели годовалого мальчика на приеме у остеопата в частной клинике Казани, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:58:00+03:00
2025-01-21T10:58:00+03:00
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели годовалого мальчика на приеме у остеопата в частной клинике Казани, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что ведется проверка после смерти маленького ребенок в частной клинике в Казани. "Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан выясняет причины смерти годовалого ребенка на приеме у остеопата в одной из частных клиник Казани", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что годовалый ребенок умер во время приема у остеопата в одном из частных медицинских учреждений. Состояние ребенка ухудшилось во время приема, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.
https://ria.ru/20241218/proverka-1989981115.html
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казань
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани

Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в частной клинике Казани

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели годовалого мальчика на приеме у остеопата в частной клинике Казани, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что ведется проверка после смерти маленького ребенок в частной клинике в Казани.
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"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан выясняет причины смерти годовалого ребенка на приеме у остеопата в одной из частных клиник Казани", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что годовалый ребенок умер во время приема у остеопата в одном из частных медицинских учреждений. Состояние ребенка ухудшилось во время приема, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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