https://ria.ru/20250121/roszdravnadzor-1994756091.html

Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани

Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани - РИА Новости, 21.01.2025

Росздравнадзор проводит проверку после смерти мальчика в клинике в Казани

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели годовалого мальчика на приеме у остеопата в частной клинике Казани, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:58:00+03:00

2025-01-21T10:58:00+03:00

2025-01-21T10:58:00+03:00

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели годовалого мальчика на приеме у остеопата в частной клинике Казани, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что ведется проверка после смерти маленького ребенок в частной клинике в Казани. "Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан выясняет причины смерти годовалого ребенка на приеме у остеопата в одной из частных клиник Казани", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что годовалый ребенок умер во время приема у остеопата в одном из частных медицинских учреждений. Состояние ребенка ухудшилось во время приема, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

https://ria.ru/20241218/proverka-1989981115.html

https://ria.ru/20240228/sk-1929985540.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)