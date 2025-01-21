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Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры - РИА Новости, 21.01.2025
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16:24 21.01.2025 (обновлено: 17:38 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/rostelekom-1994836894.html
Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры
Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры - РИА Новости, 21.01.2025
Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры
Хакеры атаковали инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", но данные "Госуслуг" и персональные данные атака не затронула, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:24:00+03:00
2025-01-21T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Хакеры атаковали инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", но данные "Госуслуг" и персональные данные атака не затронула, сообщило Минцифры в Telegram-канале."Чувствительные данные абонентов "Ростелекома" не утекли. Сегодня на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома" была совершена хакерская атака. Она никак не затронула "Госуслуги". Все данные портала находятся под надежной защитой. Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов — физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные", — сказали в ведомстве.В Минцифры отметили, что вместе с "Ростелекомом" работают над усилением защиты и принимают все необходимые меры. Проводится расследование.Как объяснили в ведомстве, для защиты "Ростелекома" используется эшелонированный подход, то есть несколько дополняющих друг друга мер безопасности. Но специалисты по информационной безопасности не отвечали за системы подрядчика.Сегодня "Ростелеком" заявил о возможной утечке данных из инфраструктуры подрядчика. По предварительным оценкам, она не коснулась особо чувствительных персональных данных клиентов компании, но пользователям рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.
https://ria.ru/20250107/khakery-1992705612.html
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ростелеком, технологии
Ростелеком, Технологии
Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры

Минцифры: на подрядчика "Ростелекома" совершили хакерскую атаку

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Хакеры атаковали инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", но данные "Госуслуг" и персональные данные атака не затронула, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"Чувствительные данные абонентов "Ростелекома" не утекли. Сегодня на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома" была совершена хакерская атака. Она никак не затронула "Госуслуги". Все данные портала находятся под надежной защитой. Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов — физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные", — сказали в ведомстве.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В ИКАО расследуют возможную хакерскую атаку
7 января, 03:42
В Минцифры отметили, что вместе с "Ростелекомом" работают над усилением защиты и принимают все необходимые меры. Проводится расследование.
Как объяснили в ведомстве, для защиты "Ростелекома" используется эшелонированный подход, то есть несколько дополняющих друг друга мер безопасности. Но специалисты по информационной безопасности не отвечали за системы подрядчика.
Сегодня "Ростелеком" заявил о возможной утечке данных из инфраструктуры подрядчика. По предварительным оценкам, она не коснулась особо чувствительных персональных данных клиентов компании, но пользователям рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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29 октября 2024, 07:57
 
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