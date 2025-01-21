https://ria.ru/20250121/rostelekom-1994836894.html

Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры

Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры - РИА Новости, 21.01.2025

Подрядчик "Ростелекома" подвергся хакерской атаке, заявили в Минцифры

Хакеры атаковали инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", но данные "Госуслуг" и персональные данные атака не затронула, сообщило Минцифры в Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:24:00+03:00

2025-01-21T16:24:00+03:00

2025-01-21T17:38:00+03:00

ростелеком

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Хакеры атаковали инфраструктуру подрядчика "Ростелекома", но данные "Госуслуг" и персональные данные атака не затронула, сообщило Минцифры в Telegram-канале."Чувствительные данные абонентов "Ростелекома" не утекли. Сегодня на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома" была совершена хакерская атака. Она никак не затронула "Госуслуги". Все данные портала находятся под надежной защитой. Чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли. Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов — физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные", — сказали в ведомстве.В Минцифры отметили, что вместе с "Ростелекомом" работают над усилением защиты и принимают все необходимые меры. Проводится расследование.Как объяснили в ведомстве, для защиты "Ростелекома" используется эшелонированный подход, то есть несколько дополняющих друг друга мер безопасности. Но специалисты по информационной безопасности не отвечали за системы подрядчика.Сегодня "Ростелеком" заявил о возможной утечке данных из инфраструктуры подрядчика. По предварительным оценкам, она не коснулась особо чувствительных персональных данных клиентов компании, но пользователям рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.

https://ria.ru/20250107/khakery-1992705612.html

https://ria.ru/20241029/kiberbezopasnost-1980626147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростелеком, технологии