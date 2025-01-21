Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала чешскую организацию Compelson нежелательной в России
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чешская неправительственная организация Compelson, снабжающая Украину шпионским программным обеспечением, признана в России нежелательной, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. (Чешская Республика)", — говорится в публикации.
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Отмечается, что организация поставляет спецслужбам различных государств, включая США, шпионское ПО для доступа к личными данным других людей через электронные устройства, включая телефоны и смарт-часы.
Так, после начала спецоперации Compelson передали ВСУ бесплатные лицензии на программы и технические средства.
"От имени директора организации в сети интернет распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России", — добавили в Генпрокуратуре.
Compelson — компания по разработке программного обеспечения, штаб-квартира расположена в Праге.
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