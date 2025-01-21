https://ria.ru/20250121/rossija-1994743177.html

Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России

Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России - РИА Новости, 21.01.2025

Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России

Чешская неправительственная организация Compelson, снабжающая Украину шпионским программным обеспечением, признана в России нежелательной, сообщается на... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:25:00+03:00

2025-01-21T09:25:00+03:00

2025-01-21T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чешская неправительственная организация Compelson, снабжающая Украину шпионским программным обеспечением, признана в России нежелательной, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. (Чешская Республика)", — говорится в публикации. Отмечается, что организация поставляет спецслужбам различных государств, включая США, шпионское ПО для доступа к личными данным других людей через электронные устройства, включая телефоны и смарт-часы. Так, после начала спецоперации Compelson передали ВСУ бесплатные лицензии на программы и технические средства."От имени директора организации в сети интернет распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России", — добавили в Генпрокуратуре. Compelson — компания по разработке программного обеспечения, штаб-квартира расположена в Праге.

https://ria.ru/20240913/belsat-1972428685.html

https://ria.ru/20241225/genprokuratura-1991315647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, россия, украина, сша, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины