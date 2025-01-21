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Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России - РИА Новости, 21.01.2025
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09:25 21.01.2025 (обновлено: 10:40 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/rossija-1994743177.html
Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России
Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России - РИА Новости, 21.01.2025
Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России
Чешская неправительственная организация Compelson, снабжающая Украину шпионским программным обеспечением, признана в России нежелательной, сообщается на... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:25:00+03:00
2025-01-21T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чешская неправительственная организация Compelson, снабжающая Украину шпионским программным обеспечением, признана в России нежелательной, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. (Чешская Республика)", — говорится в публикации. Отмечается, что организация поставляет спецслужбам различных государств, включая США, шпионское ПО для доступа к личными данным других людей через электронные устройства, включая телефоны и смарт-часы. Так, после начала спецоперации Compelson передали ВСУ бесплатные лицензии на программы и технические средства."От имени директора организации в сети интернет распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России", — добавили в Генпрокуратуре. Compelson — компания по разработке программного обеспечения, штаб-квартира расположена в Праге.
https://ria.ru/20240913/belsat-1972428685.html
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в мире, технологии, россия, украина, сша, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Россия, Украина, США, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Чешскую неправительственную организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала чешскую организацию Compelson нежелательной в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чешская неправительственная организация Compelson, снабжающая Украину шпионским программным обеспечением, признана в России нежелательной, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Compelson s.r.o. (Чешская Республика)", — говорится в публикации.
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Отмечается, что организация поставляет спецслужбам различных государств, включая США, шпионское ПО для доступа к личными данным других людей через электронные устройства, включая телефоны и смарт-часы.
Так, после начала спецоперации Compelson передали ВСУ бесплатные лицензии на программы и технические средства.
"От имени директора организации в сети интернет распространяется информация о том, что украинскими силовиками используется программное обеспечение Compelson "для защиты от России", — добавили в Генпрокуратуре.
Compelson — компания по разработке программного обеспечения, штаб-квартира расположена в Праге.
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