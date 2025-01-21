https://ria.ru/20250121/roddom-1994882736.html

Руденя проверил работу родильного дома и перинатального центра Верхневолжья

Руденя проверил работу родильного дома и перинатального центра Верхневолжья - РИА Новости, 21.01.2025

Руденя проверил работу родильного дома и перинатального центра Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел инспекционную поездку в областной родильный дом и областной клинический перинатальный центр имени Е.М... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:26:00+03:00

2025-01-21T19:26:00+03:00

2025-01-21T19:26:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел инспекционную поездку в областной родильный дом и областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной, сообщает пресс-служба правительства региона. В областном роддоме Руденя осмотрел прилегающую территорию, операционную, приемное и другие отделения, пообщался с молодыми мамами и медиками, побывал в храме, действующем при роддоме. По итогам посещения губернатор дал ряд поручений, касающихся организации работы учреждения. В частности, о закупке аппарата УЗИ для женской консультации. Также поднимался вопрос о капитальном ремонте здания роддома. Глава региона поручил при подготовке техзадания для проведения работ учесть мнение коллектива учреждения, исходя из опыта работы. "Думаю, уже в этом году приступим к проектированию и началу работ. Требуется серьезный, современный подход. Это благоустройство территории, создание рядом парковок, остановок общественного транспорта. В самом роддоме планируется капитальный ремонт, который будет вестись поэтапно, без остановки работы учреждения. Это важно, в том числе в связи с увеличением числа жителей Твери. Уверен, данная работа станет вкладом в улучшение нашей демографии, и все больше женщин будут принимать решения о рождении первого, второго, третьего, четвертого и последующих детей", – приводит пресс-служба слова Рудени. Отмечается, что с 2012 по 2024 годы были проведены работы по ремонту ряда помещений роддома, замене окон, кровли трех корпусов, обновлению ограждения. Областной роддом обслуживает свыше 110 тысяч женщин из города Твери и других муниципалитетов региона. В 2024 году здесь родилось более 1,3 тысячи малышей. А с начала 2025 года – свыше 60 детей. Помимо родовспоможения в учреждении проводятся хирургические операции, в том числе с использованием эндоскопического оборудования. Действуют три женские консультации и консультативно-диагностическое отделение. Руденя также обсудил актуальные вопросы с будущими мамами и врачами учреждения. "Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной – ведущее в регионе учреждение системы родовспоможения, где оказывается высокотехнологичная помощь в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Благодаря реализации профильного национального проекта центр оснащен оборудованием экспертного класса", – говорится в сообщении. Помимо всех необходимых мощностей для родовспоможения в учреждении действуют отделение вспомогательных репродуктивных технологий, медико-генетическая консультация, телемедицинский консультативный центр. "Прежде всего, хочу сказать слова благодарности нашим врачам, медицинскому персоналу. Мы видим, насколько важна работа наших медиков для решения задач по улучшению демографии. Это, прежде всего, настроение мам, которые вместе со своими мужьями принимают решение об увеличении семьи. В Тверской области уже третья мама получила высокое звание "Мать-героиня". Для нас это большая честь. Важно, чтобы такая тенденция в Тверской области сохранялась. Будем делать все необходимое, чтобы сеть женских консультаций, родильных домов соответствовала современным требованиям и запросам наших женщин", – сказал Руденя по итогам посещения областного роддома и перинатального центра.

https://ria.ru/20250116/natsproekty-1994019111.html

https://ria.ru/20250115/rudenya-1993833847.html

https://ria.ru/20241226/rudenya-1991487425.html

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тверь, игорь руденя, тверская область