https://ria.ru/20250121/rebenok-1994807229.html

В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов

В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов - РИА Новости, 21.01.2025

В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку, сейчас ребенок чувствует... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:41:00+03:00

2025-01-21T14:41:00+03:00

2025-01-21T14:41:00+03:00

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 1,5-годовалый мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Проведенное обследование выявило в желудке ребенка скопление большого количества магнитов и батарейку. Специалисты отмечают, что в данной ситуации инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее. Длительное нахождение магнитов и батареек в организме может приводить к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению", - отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. В Минздраве напомнили, что если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. Магниты и батарейки особенно опасны. Во влажной среде пищеварительного тракта усиливается электрическая проводимость между магнитами. Это приводит к короткому замыканию между их полюсами и электрическому ожогу внутренних тканей. Также влажная среда способствует разгерметизации батареек. Выделяющаяся из них сильная щелочь вступает в химическую реакцию с жидкостями организма и расплавляет живые ткани с образованием глубоких язв.

https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье)