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В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов - РИА Новости, 21.01.2025
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14:41 21.01.2025
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В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов
В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов - РИА Новости, 21.01.2025
В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку, сейчас ребенок чувствует... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:41:00+03:00
2025-01-21T14:41:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 1,5-годовалый мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Проведенное обследование выявило в желудке ребенка скопление большого количества магнитов и батарейку. Специалисты отмечают, что в данной ситуации инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее. Длительное нахождение магнитов и батареек в организме может приводить к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению", - отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. В Минздраве напомнили, что если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. Магниты и батарейки особенно опасны. Во влажной среде пищеварительного тракта усиливается электрическая проводимость между магнитами. Это приводит к короткому замыканию между их полюсами и электрическому ожогу внутренних тканей. Также влажная среда способствует разгерметизации батареек. Выделяющаяся из них сильная щелочь вступает в химическую реакцию с жидкостями организма и расплавляет живые ткани с образованием глубоких язв.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов

Подмосковные врачи спасли мальчика, проглотившего 130 магнитов и батарейку

© Фото : Министерство здравоохранения Московской области/TelegramМагниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье
Магниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области/Telegram
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 1,5-годовалый мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Проведенное обследование выявило в желудке ребенка скопление большого количества магнитов и батарейку. Специалисты отмечают, что в данной ситуации инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее. Длительное нахождение магнитов и батареек в организме может приводить к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению", - отметили в пресс-службе ведомства.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области/TelegramМагниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье, на рентгеновском снимке
Магниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье, на рентгеновском снимке - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области/Telegram
Магниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье, на рентгеновском снимке
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
В Минздраве напомнили, что если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. Магниты и батарейки особенно опасны. Во влажной среде пищеварительного тракта усиливается электрическая проводимость между магнитами. Это приводит к короткому замыканию между их полюсами и электрическому ожогу внутренних тканей. Также влажная среда способствует разгерметизации батареек. Выделяющаяся из них сильная щелочь вступает в химическую реакцию с жидкостями организма и расплавляет живые ткани с образованием глубоких язв.
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