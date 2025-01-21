В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов
Подмосковные врачи спасли мальчика, проглотившего 130 магнитов и батарейку
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области/TelegramМагниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 1,5-годовалого мальчика, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 1,5-годовалый мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Проведенное обследование выявило в желудке ребенка скопление большого количества магнитов и батарейку. Специалисты отмечают, что в данной ситуации инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее. Длительное нахождение магнитов и батареек в организме может приводить к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению", - отметили в пресс-службе ведомства.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области/TelegramМагниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье, на рентгеновском снимке
Магниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье, на рентгеновском снимке
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
В Минздраве напомнили, что если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно вызвать скорую. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений. Магниты и батарейки особенно опасны. Во влажной среде пищеварительного тракта усиливается электрическая проводимость между магнитами. Это приводит к короткому замыканию между их полюсами и электрическому ожогу внутренних тканей. Также влажная среда способствует разгерметизации батареек. Выделяющаяся из них сильная щелочь вступает в химическую реакцию с жидкостями организма и расплавляет живые ткани с образованием глубоких язв.
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