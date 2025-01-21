https://ria.ru/20250121/rebenok-1994748544.html

В Казани ребенок умер в частной клинике

В Казани ребенок умер в частной клинике - РИА Новости, 21.01.2025

В Казани ребенок умер в частной клинике

Маленький ребенок умер в частной клинике в Казани, сообщила прокуратура Татарстана. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:16:00+03:00

2025-01-21T10:16:00+03:00

2025-01-21T16:16:00+03:00

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. Маленький ребенок умер в частной клинике в Казани, сообщила прокуратура Татарстана. "Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку после смерти малолетнего ребенка в одной из частных медицинских клиник Казани", — говорится в сообщении.Информации о смерти годовалого ребенка появилась в соцсетях и местных СМИ. Как утверждается, во время приема у остеопата мальчику стало плохо, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Прокуратура намерена установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья.Территориальный орган Росздравнадзора также выясняет обстоятельства и причины смерти мальчика. Республиканское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

https://ria.ru/20240129/rebenok-1924116024.html

https://ria.ru/20231209/pnevmoniya-1914778254.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан)