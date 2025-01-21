В Казани ребенок умер в частной клинике
В Казани в частной клинике умер годовалый ребенок
Капельница. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 янв — РИА Новости. Маленький ребенок умер в частной клинике в Казани, сообщила прокуратура Татарстана.
"Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку после смерти малолетнего ребенка в одной из частных медицинских клиник Казани", — говорится в сообщении.
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Информации о смерти годовалого ребенка появилась в соцсетях и местных СМИ. Как утверждается, во время приема у остеопата мальчику стало плохо, сотрудники клиники вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.
Прокуратура намерена установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению требований законодательства об охране здоровья.
Территориальный орган Росздравнадзора также выясняет обстоятельства и причины смерти мальчика. Республиканское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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