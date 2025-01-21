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Главу медиахолдинга Readovka выписали из больницы - РИА Новости, 21.01.2025
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16:26 21.01.2025 (обновлено: 16:30 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/readovka-1994837119.html
Главу медиахолдинга Readovka выписали из больницы
Главу медиахолдинга Readovka выписали из больницы - РИА Новости, 21.01.2025
Главу медиахолдинга Readovka выписали из больницы
Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы, и он постепенно возвращается к работе. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:26:00+03:00
2025-01-21T16:30:00+03:00
здоровье - общество
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москва
алексей костылев
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы, и он постепенно возвращается к работе. Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву. "Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах. Самое тяжелое уже позади, но восстановление и реабилитация продолжаются. Стоит отдать должное врачам, которые проделали колоссальную работу. Они совершили настоящий подвиг, помогли мне, насколько это возможно, сохранить здоровье - что важно, без серьезных долгосрочных последствий", - написал Костылев в своем Telegram-канале. Также он поблагодарил свою команду, которая продолжала развивать все направления медиахолдинга, не опускала руки и верила в благоприятный исход. Костылев уточнил, что в скором времени ему предстоит пластическая операция. "Некоторые паблики приписывали мне какие-то совсем специфичные травмы - переломы чуть ли не всех конечностей. Но придется их расстроить - как бы злым языкам ни хотелось, все жизненно важные органы в организме функционируют. Правда, мне предстоит еще пластика, так что в некотором роде я стану Терминатором", - добавил глава медиахолдинга. Костылев подчеркнул, что после полного восстановления выйдет в публичное поле, поделится своими наблюдениями о проходящих реабилитацию людях.
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здоровье - общество, смоленская область, москва, алексей костылев, россия
Здоровье - Общество, Смоленская область, Москва, Алексей Костылев, Россия
Главу медиахолдинга Readovka выписали из больницы

Глава медиахолдинга Readovka Костылев сообщил, что его выписали из больницы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлексей Костылев
Алексей Костылев - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Алексей Костылев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы, и он постепенно возвращается к работе.
Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву.
«
"Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах. Самое тяжелое уже позади, но восстановление и реабилитация продолжаются. Стоит отдать должное врачам, которые проделали колоссальную работу. Они совершили настоящий подвиг, помогли мне, насколько это возможно, сохранить здоровье - что важно, без серьезных долгосрочных последствий", - написал Костылев в своем Telegram-канале.
Также он поблагодарил свою команду, которая продолжала развивать все направления медиахолдинга, не опускала руки и верила в благоприятный исход. Костылев уточнил, что в скором времени ему предстоит пластическая операция.
«
"Некоторые паблики приписывали мне какие-то совсем специфичные травмы - переломы чуть ли не всех конечностей. Но придется их расстроить - как бы злым языкам ни хотелось, все жизненно важные органы в организме функционируют. Правда, мне предстоит еще пластика, так что в некотором роде я стану Терминатором", - добавил глава медиахолдинга.
Костылев подчеркнул, что после полного восстановления выйдет в публичное поле, поделится своими наблюдениями о проходящих реабилитацию людях.
 
Здоровье - ОбществоСмоленская областьМоскваАлексей КостылевРоссия
 
 
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