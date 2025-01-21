Главу медиахолдинга Readovka выписали из больницы
Глава медиахолдинга Readovka Костылев сообщил, что его выписали из больницы
Алексей Костылев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев сообщил, что его выписали из больницы, и он постепенно возвращается к работе.
Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву.
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"Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах. Самое тяжелое уже позади, но восстановление и реабилитация продолжаются. Стоит отдать должное врачам, которые проделали колоссальную работу. Они совершили настоящий подвиг, помогли мне, насколько это возможно, сохранить здоровье - что важно, без серьезных долгосрочных последствий", - написал Костылев в своем Telegram-канале.
Также он поблагодарил свою команду, которая продолжала развивать все направления медиахолдинга, не опускала руки и верила в благоприятный исход. Костылев уточнил, что в скором времени ему предстоит пластическая операция.
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"Некоторые паблики приписывали мне какие-то совсем специфичные травмы - переломы чуть ли не всех конечностей. Но придется их расстроить - как бы злым языкам ни хотелось, все жизненно важные органы в организме функционируют. Правда, мне предстоит еще пластика, так что в некотором роде я стану Терминатором", - добавил глава медиахолдинга.
Костылев подчеркнул, что после полного восстановления выйдет в публичное поле, поделится своими наблюдениями о проходящих реабилитацию людях.